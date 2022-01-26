Здание обанкротившегося «Холидея» в центре Новосибирска продали за 65 миллионов

— Конкурсный управляющий объявляет о заключении договора купли-продажи по результатам реализации имущества ООО «Компания Холидей». По лоту № 35 заключен договор с ООО «Лидер». Оригинал договора купли-продажи получен конкурсным управляющим, — говорится в документации.



По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Лидер» зарегистрирована в городе Нижний Тагил Свердловской области. Фирма занимается строительством, оптовой и розничной торговлей, арендой и управлением недвижимостью. Владельцы «Лидера» — Михаил Александрович и Андрей Михайлович Уткины. В 2020 году выручка компании составила 72,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 53,6 миллиона.



Арбитражный управляющий «Компании Холидей» Трофим Кузнецов сообщил НГС, что не знает, что собирается сделать покупатель с имуществом в Новосибирске. Связаться с представителями «Лидера» корреспонденту не удалось.

В 2017 году «Холидей», у которого накопились долги, выставил на продажу 151 торговую точку, 22 из них приобрела «Лента». Вскоре убыточные магазины сети начали закрывать в Новосибирске и других городах. В феврале 2019 года компанию признали банкротом, и к октябрю 2020 года «Холди дискаунтер» потерял 80% своих магазинов. Все торговые точки «Холидей» в Новосибирске закрылись к концу ноября 2020 года.