Здание обанкротившегося «Холидея» в центре Новосибирска продали за 65 миллионов

В Новосибирске здание на улице Семьи Шамшиных, 88, которое ранее принадлежало ООО «Компания Холидей», продали на торгах. Его приобрела уральская фирма «Лидер».
По данным сайта «Федресурс», стоимость сделки составила 65 миллионов рублей. Площадь помещения составляет 1544 квадратных метра.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию «Холидей Классик» зарегистрировали в марте 2014 года. Ее учредители — Скороходов Николай Александрович и «Х.С.Р. Холидей Сибериада Ритейлинг Груп Лимитед (H.S.R. Holiday Siberiada Retailing Group Limited)». Фирма занималась розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями. В 2019 году ее признали банкротом.
— Конкурсный управляющий объявляет о заключении договора купли-продажи по результатам реализации имущества ООО «Компания Холидей». По лоту
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Лидер» зарегистрирована в городе Нижний Тагил Свердловской области. Фирма занимается строительством, оптовой и розничной торговлей, арендой и управлением недвижимостью. Владельцы «Лидера» — Михаил Александрович и Андрей Михайлович Уткины. В 2020 году выручка компании составила 72,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 53,6 миллиона.
Арбитражный управляющий «Компании Холидей» Трофим Кузнецов сообщил НГС, что не знает, что собирается сделать покупатель с имуществом в Новосибирске. Связаться с представителями «Лидера» корреспонденту не удалось.
В 2017 году «Холидей», у которого накопились долги, выставил на продажу 151 торговую точку, 22 из них приобрела «Лента». Вскоре убыточные магазины сети начали закрывать в Новосибирске и других городах. В феврале 2019 года компанию признали банкротом, и к октябрю 2020 года «Холди дискаунтер» потерял 80% своих магазинов. Все торговые точки «Холидей» в Новосибирске закрылись к концу ноября 2020 года.