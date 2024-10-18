Как в «Сайлент Хилл»: густой туман окутал Новосибирск

Туман в Новосибирске не повлиял на полёты. Как сообщили НГС в пресс-службе аэропорта Толмачево, из-за метеоусловий задержек рейсов нет. Однако борт авиакомпании «Победа» находится на запасном аэродроме из-за погодных условий в Барнауле. Это рейс 6531 «Новосибирск — Барнаул», который должен был вылететь в 07:00.