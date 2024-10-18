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Осень Как в «Сайлент Хилл»: густой туман окутал Новосибирск

Как в «Сайлент Хилл»: густой туман окутал Новосибирск

Видимость ранним утром была сильно снижена

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8 комментариев

Новосибирцы в тумане выгуливают собак и спешат на работу

В пятницу, 18 октября, Новосибирск утром накрыл густой туман. Публикуем атмосферные фотографии с Михайловской набережной, которые сделал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Сцена на Михайловской набережной утопает в тумане

Туман в Новосибирске не повлиял на полёты. Как сообщили НГС в пресс-службе аэропорта Толмачево, из-за метеоусловий задержек рейсов нет. Однако борт авиакомпании «Победа» находится на запасном аэродроме из-за погодных условий в Барнауле. Это рейс 6531 «Новосибирск — Барнаул», который должен был вылететь в 07:00.

За забором — звенящая пустота

Еще один атмосферный кадр с набережной

Рыбак в тумане под мостом

Колесо обозрения едва различимо в тумане

Туман уже почти рассеялся

В июле более 10 рейсов не смогли сесть в Толмачево из-за тумана. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Новосибирск Туман Толмачево Самолет Набережная
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Комментарии
8
Гость
1 час
Каой ещё туман? Это смог! В воздухе стоит дым, нечем дышать! Ну нужно вуалировать ситуацию под туман, туман - это явление природы, а не дым, сгенерированный действиями людей.
Гость
1 час
Фотографии хорошие. Подписи - как обычно.
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