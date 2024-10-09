Лето в России теперь всегда будет 4 месяца? Климатолог — о природных аномалиях и о погоде

Иван Высочинский / 26.RU Источник: На юге России лето длится гораздо дольше











Осень в России не задалась. Пока в Центральной России стоит тепло, в других регионах — сплошные климатические аномалии. На Крым в середине сентября обрушились мощные ливни, превратившие улицы городов в бурлящие горные реки.

На Черноморское побережье Краснодарского края регулярно захаживали смерчи. Затем регионы Юга России, от Калмыкии до Ростовской области, 19 сентября накрыла пришедшая из Казахстана пыльная буря — редкое пока что для России явление.

Теперь сразу в несколько регионов, по прогнозам Росгидромета, — среди них Тверская, Кемеровская, Челябинская области — придут ранние заморозки. В Забайкальском крае из-за гибели посевов от переохлаждения уже ввели режим ЧС. А вот для жителей Ростовской области, напротив, прогнозируют аномальное потепление — почти до 30 градусов.

Так что творится с погодой в России? Об этом журналист MSK1.RU поговорил с климатологом Андреем Киселёвым, ведущим научным сотрудником Главной геофизической обсерватории, автором книги «Парадоксы климата» .

— В одних регионах осень аномально жаркая, в других — заморозки. А что будет на новогодних каникулах? Туристам, желающим путешествовать по России, запасаться шубами или шортами?

— Всё, что касается ближайших дней, недель и даже месяцев, об этом нужно спрашивать синоптиков. Другое дело, что всякие прогнозы, которые даются, — они вероятностные, то есть это выбор из многих вариантов, которые исследователям и специалистам кажутся наиболее вероятными.

Каким будет Новый год, скажем, в Москве или любом другом городе Российской Федерации, конечно, в общем-то сказать невозможно. Это, в общем-то, всё непредсказуемо.

Климатологи, к которым отношусь и я, могут спрогнозировать, что будет, скажем, через год, через два. Это задание тренда. Но, допустим, если мы говорим о том, что имеется глобальное потепление, это не значит, что каждый следующий год будет обязательно теплее предыдущего.

— А почему?

— Потому что есть масса факторов, которые действуют время от времени. Например, известно, что рекорд увеличения температуры по всему земному шару по отношению к доиндустриальному периоду был в 2016 году. А следующий рекорд был не в 2017, а в 2023 году. Будет ли в этом году новый рекорд, в общем-то, никто не знает.

Теперь разберемся, почему так происходит. Дело в том, что изменение климата — это не только изменение температуры, это более широкое понятие. Даже само изменение температуры складывается не только из того, что есть антропогенный фактор, когда выбрасывается дополнительная масса парниковых газов и усиливается парниковый эффект.

Есть еще так называемое явление Эль-Ниньо. Оно периодическое, но с плавающим периодом, иногда оно происходит раз в два года, а иногда — раз в семь лет, поэтому мы совершенно не можем сказать, когда будет следующее.

Плюс есть другие плохо предсказуемые факторы, которые сильно влияют на то, что происходит с температурой. Например, извержения вулканов. Сильные извержения, а таких бывает обычно где-то 4–5–6 за целый век, выбрасывают большую массу пепла и других газов в стратосферу, то есть достаточно высоко.

И вот это количество вещества такого выброшенного создает некий экран, который отражает солнечную радиацию. Поэтому случись такое извержение в ближайший год, опять же, все прогнозы пойдут насмарку. Поскольку такое извержение приводит обычно к тому, что общая, глобальная средняя температура понижается на несколько десятых градуса, даже до 1 градуса.

— Можем ли мы сегодня вообще спрогнозировать не то, какой будет температура под Новый год, а какие-то страшные и опасные природные явления? Смерчи, пыльные бури, ливни, например.

— Увеличение температуры, или так называемое глобальное потепление, — это лишь одно из многих проявлений изменений климата. Одновременно меняется, например, гидрологический цикл. Он становится более интенсивным. По статистике Росгидромета, всё чаще легкие дожди сменяются ливневыми. Во-вторых, примерно за последние 10 лет увеличение количества осадков на территории России произошло на 2,2%.

Происходит изменение циркуляции воздушных масс в атмосфере и, соответственно, воды в Мировом океане. Человек, как правило, этого не чувствует. Но есть еще одно проявление, которого вы коснулись, — это так называемые гидрологические опасные явления, по-простому это погодные аномалии.

И вот если говорить о статистике этих явлений, то, во-первых, в России, по данным Росгидромета, если сравнивать с концом прошлого века, число таких событий ежегодно увеличилось как минимум в 2 раза. Причем я имею в виду те случаи, которые нанесли ущерб людям или экономике.

Я как-то не поленился, посчитал: за первые 20 лет этого века в среднем на территории Российской Федерации в год происходило 371 опасное климатическое явление.

И это не чисто российская тенденция, она же имеет место и в мире. Я взглянул на статистику: за последние где-то лет 50 число всевозможных природных катастроф увеличилось по крайней мере в 3 раза. Это произошло в первую очередь за счет засух и ливней. Второе — это всевозможные ветровые нагрузки: штормы, ураганы, смерчи, торнадо.

— Но если эти катастрофы сложно предугадать, можно ли к ним хотя бы приготовиться?

— Ну вот поговорим о наводнениях в Европе. Нам всё чаще показывают картины с перевернутыми машинами, с затопленными улицами и так далее. В основном это Германия, Австрия, Чехия. И меньше всегда говорится о Нидерландах, хотя даже их название переводится как «низинная земля».

И соответственно, вроде бы там должно это быть — наиболее ярко выраженные наводнения. Но в Нидерландах накоплен многовековой опыт борьбы с водой, и они к этим явлениям адаптируются, приспосабливаются.

— Недавно власти Краснодарского края официально признали сентябрь четвертым курортным месяцем наравне с летними. Можно ли сейчас говорить о том, что климатическое лето в России длится уже не 3, а 4 месяца?

— Я бы не стал так говорить, потому что год на год не приходится. Тем не менее в свете вашего вопроса я затрону еще один момент.

Когда мы говорим о всевозможных неблагоприятных погодных климатических аномалиях, стала проявляться еще одна аномалия, которая называется волной тепла. В таком упрощенном понимании это следующее. На некоторой территории устанавливается температура на 5 градусов выше климатической нормы, на срок не менее пяти дней. Самый яркий пример был в 2010 году в Центральной России, когда волна тепла два месяца продолжалась непрерывно практически.