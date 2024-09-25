Кашалот из кабачка и кукла плодородия: 14 забавных осенних поделок — что дети приносят в школы и детсады Новосибирска

В разгар осени у родителей в Новосибирске появляются новые задачи, которые ставят школы и детские сады. Самое время делать осенние поделки, а наша задача — ими любоваться и восхищаться.
В этом году и дети, и взрослые очень постарались. В подборке есть грациозные рыси, величественный кашалот и забавные ежики. Каждая поделка как произведение искусства!
Мы выбрали лишь часть фото, а остальные вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале NGS.RU. Не забудьте подписаться! А теперь полюбуемся креативными поделками.
— Юлия, 9 лет, осеннее дерево из тыквенных семечек. Дочка делала сама, — похвасталась читательница НГС Екатерина
— Максим, 6 лет. Мама помогала цветов нарезать и тыкву почистить. Букет сам натворил, — отметила читательница НГС.
И бонусом — поделка от нашей читательницы Екатерины.
— Поделка на осеннюю тему, Катюша, 30+ годиков, — прислала фото сибирячка.
Зима близко, а значит пора вдохновляться идеями прошлого года.