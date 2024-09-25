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Осень Кашалот из кабачка и кукла плодородия: 14 забавных осенних поделок — что дети приносят в школы и детсады Новосибирска

Кашалот из кабачка и кукла плодородия: 14 забавных осенних поделок — что дети приносят в школы и детсады Новосибирска

Признавайтесь, родители, что помогали!

1 663
20 комментариев

Мы в восторге от каждой из поделок, представленных в подборке

В разгар осени у родителей в Новосибирске появляются новые задачи, которые ставят школы и детские сады. Самое время делать осенние поделки, а наша задача — ими любоваться и восхищаться.

В этом году и дети, и взрослые очень постарались. В подборке есть грациозные рыси, величественный кашалот и забавные ежики. Каждая поделка как произведение искусства!

Мы выбрали лишь часть фото, а остальные вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале NGS.RU. Не забудьте подписаться! А теперь полюбуемся креативными поделками.

Дама с собачкой

Федору 5,5 года, и вот такая у него получилась поделка

Листики получились очень яркими!

— Юлия, 9 лет, осеннее дерево из тыквенных семечек. Дочка делала сама, — похвасталась читательница НГС Екатерина

А это рыси в осеннем лесу в великолепном исполнении 7-летней Яны. Мама призналась, что помогала с зонтиком

Поделка пятиклассника

Поделка третьеклассника Семена

Ежики точно в тренде!

Шикарный кашалот

Вот это красота получилась!

Четырехлетний Егор делал поделку вместе с мамой

Вот это гусеничка, так гусеничка!

— Максим, 6 лет. Мама помогала цветов нарезать и тыкву почистить. Букет сам натворил, — отметила читательница НГС.

Поделка второклассника Кирилла

Какая красивая кукла

И бонусом — поделка от нашей читательницы Екатерины.

— Поделка на осеннюю тему, Катюша, 30+ годиков, — прислала фото сибирячка.

Прекрасная композиция!

Зима близко, а значит пора вдохновляться идеями прошлого года.

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Комментарии
21
Алле гараж
41 минута
Нужна мне эта самодеятельность
Гость
29 минут
К подавляющему большинству поделок (не всем) дети даже пальцем не прикасались.. Так и называйте: конкурс поделок родителей. А так - только детей врать учат.
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