Кашалот из кабачка и кукла плодородия: 14 забавных осенних поделок — что дети приносят в школы и детсады Новосибирска

Мы в восторге от каждой из поделок, представленных в подборке Источник: Алексей Михаленко, Марина / Telegram











В разгар осени у родителей в Новосибирске появляются новые задачи, которые ставят школы и детские сады. Самое время делать осенние поделки, а наша задача — ими любоваться и восхищаться.

В этом году и дети, и взрослые очень постарались. В подборке есть грациозные рыси, величественный кашалот и забавные ежики. Каждая поделка как произведение искусства!

Мы выбрали лишь часть фото, а остальные вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале NGS.RU. Не забудьте подписаться! А теперь полюбуемся креативными поделками.

Дама с собачкой Источник: Анна / Telegram











Федору 5,5 года, и вот такая у него получилась поделка Источник: Алина Цепляева / Telegram

Листики получились очень яркими! Источник: Екатерина / Telegram

— Юлия, 9 лет, осеннее дерево из тыквенных семечек. Дочка делала сама, — похвасталась читательница НГС Екатерина

А это рыси в осеннем лесу в великолепном исполнении 7-летней Яны. Мама призналась, что помогала с зонтиком Источник: Екатерина / Telegram

Поделка пятиклассника Источник: Людмила Ермакова / Telegram

Поделка третьеклассника Семена Источник: Наталья / Telegram

Ежики точно в тренде! Источник: Яна / Telegram











Шикарный кашалот Источник: Мария / Telegram











Вот это красота получилась! Источник: Wiktoriya / Telegram

Четырехлетний Егор делал поделку вместе с мамой Источник: Марина / Telegram

Вот это гусеничка, так гусеничка! Источник: Юлия Александровна / Telegram











— Максим, 6 лет. Мама помогала цветов нарезать и тыкву почистить. Букет сам натворил, — отметила читательница НГС.

Поделка второклассника Кирилла Источник: Name / Telegram

Какая красивая кукла Источник: Алексей Михаленко / Telegram

И бонусом — поделка от нашей читательницы Екатерины.

— Поделка на осеннюю тему, Катюша, 30+ годиков, — прислала фото сибирячка.

Прекрасная композиция! Источник: Екатерина / Telegram