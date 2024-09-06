Тепло возвращается: в Новосибирской области воздух прогреется до +19 градусов на выходных

Умеренные дожди ожидаются как по городу, так и по области

В Новосибирской области в ближайшие три дня ожидается потепление. Согласно прогнозу, дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— В предстоящие три дня сохранятся дожди, но они уже будут небольшие. 7 сентября днем небольшой, местами умеренный дождь, на 8 и 9 сентября — просто местами небольшой дождь. Скорость ветра будет варьироваться от 3 до 8 метров в секунду, — объяснила синоптик.