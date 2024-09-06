Тепло возвращается: в Новосибирской области воздух прогреется до +19 градусов на выходных

В Новосибирской области в ближайшие три дня ожидается потепление. Согласно прогнозу, дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
— В предстоящие три дня сохранятся дожди, но они уже будут небольшие. 7 сентября днем небольшой, местами умеренный дождь, на 8 и 9 сентября — просто местами небольшой дождь. Скорость ветра будет варьироваться от 3 до 8 метров в секунду, — объяснила синоптик.
В ночь на субботу, 7 сентября, температура воздуха в Новосибирске ожидается на уровне +8…+10 градусов, в дневное время — от +13 до +15 градусов по Цельсию.
8 сентября столбики термометров ночью вновь будут колебаться от +8 до +10 градусов, днём от +14 до +16 градусов.
В понедельник, 9 сентября, температура воздуха в ночное время составит от +9 до +11 градусов, в дневное — от +15 до +17.
На территории Новосибирской области в ближайшие трое суток ночные температуры составят +5 до +11 градусов, дневные от +12 до +19 градусов. Возможно потепление до +19 градусов в воскресенье, 8 сентября. В отдельных районах области ожидаются небольшие дожди.
Ранее НГС писал, что сервисы составили прогноз погоды в Новосибирске на сентябрь.