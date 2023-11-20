Дома без света и поврежденные крыши: в МЧС озвучили последствия урагана в Новосибирской области

В Новосибирской области из-за урагана 19 ноября около 40 000 человек остались без света. Отключения затронули 137 населенных пунктов.
Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 20 ноября рассказал Евгений Лебедев, первый заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области:
— С сегодняшнего дня ожидается значительное похолодание, особенно в ночное время. Вчера в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений на территории Бердска и 16 районов области произошло нарушение электроснабжения 137 населенных пунктов. Под отключение попало около 14 000 жилых домов с населением около 40 000 человек.
Сейчас аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются. Также Евгений Лебедев сообщил, что на территории 6 районов на некоторых зданиях повреждена кровли.
По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в городе основной удар урагана пришелся на Ленинский район.
— На 08:00 ЕДДС зафиксировано 41 обращение, в основном связано с упавшими деревьями и ветками. 9 обрывов электропередач, линий освещения — 5, повреждено 4 остановочных павильона. В основном удар пришелся на Ленинский район. На сегодняшнее утро ликвидированы все вопросы с электроснабжением, — заявил мэр на оперативном совещании.
Анатолий Локоть добавил, что остановочные павильоны восстановят сегодня.
НГС рассказывал о том, что происходило из-за урагана в Сибири в режиме онлайн. Очевидцы публиковали страшные кадры стихии.