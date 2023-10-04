До -9 градусов: новосибирские синоптики уточнили прогноз на октябрь — в середине месяца будет очень холодно

В Новосибирске в октябре средняя месячная температура воздуха ожидается +5...+7 градусов — это выше нормы на 2,5–3 градуса. При этом в середине месяца ночами будет очень морозно. Уточненный прогноз опубликовали на сайте «Западно-Сибирского УГМС».
— В первой декаде постепенное повышение температуры воздуха ночью от -2...+3 градусов, местами -4...-9 градусов до +2...+7 градусов. Днем от +7...+12 градусов до +16...+21 градусов. Во второй декаде колебания температуры ночью от +2...+7 градусов до -4...-9 градусов, днем от +12...+17 градусов до -4...+1 градуса, — говорится на сайте.
В третьей декаде будет опять потепление. Ожидается повышение температуры ночью до 0...+5 градусов, днем до +9...+14 градусов. И только в конце месяца будет небольшое понижение температуры воздуха. Месячное количество осадков ожидается около нормы.
— Осадки в виде дождя и мокрого снега, в третьей декаде в виде снега, предполагаются в отдельные дни первой половины месяца и большинстве дней второй половины, — добавляют синоптики.
Ранее Гидрометцентр России составил прогноз погоды, в котором указал, какие аномалии возможны на территории страны с октября по март.