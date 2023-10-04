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До -9 градусов: новосибирские синоптики уточнили прогноз на октябрь — в середине месяца будет очень холодно

Среднемесячная температура при этом ожидается выше нормы

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Утренние заморозки для октября нормальны

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В Новосибирске в октябре средняя месячная температура воздуха ожидается +5...+7 градусов — это выше нормы на 2,5–3 градуса. При этом в середине месяца ночами будет очень морозно. Уточненный прогноз опубликовали на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

— В первой декаде постепенное повышение температуры воздуха ночью от -2...+3 градусов, местами -4...-9 градусов до +2...+7 градусов. Днем от +7...+12 градусов до +16...+21 градусов. Во второй декаде колебания температуры ночью от +2...+7 градусов до -4...-9 градусов, днем от +12...+17 градусов до -4...+1 градуса, — говорится на сайте.

В третьей декаде будет опять потепление. Ожидается повышение температуры ночью до 0...+5 градусов, днем до +9...+14 градусов. И только в конце месяца будет небольшое понижение температуры воздуха. Месячное количество осадков ожидается около нормы.

— Осадки в виде дождя и мокрого снега, в третьей декаде в виде снега, предполагаются в отдельные дни первой половины месяца и большинстве дней второй половины, — добавляют синоптики.

Ранее Гидрометцентр России составил прогноз погоды, в котором указал, какие аномалии возможны на территории страны с октября по март.

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