Что будет в Новосибирске после теплых выходных? Новый прогноз погоды от синоптиков
В воскресенье ожидается до +16 градусов
Выходные в Новосибирске будут теплыми, а к понедельнику в городе похолодает. Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие трое суток.
Завтра, 8 октября, в городе преимущественно без осадков, ветер южный. Ночью скорость составит 3–8 м/с, днем — 6–11 м/с. Ночные температуры ожидаются в районе
Ночью 9 октября преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер южный, днем северо-западный со скоростью 6–11 м/с. Ночью столбик термометра опустится до
В понедельник, 10 октября, ожидается северо-западный ветер. Ночью его скорость составит 6–11 м/с, днем — 4–9 м/с. Ночью обещают
— 10 октября в Новосибирске пойдет прохождение холодного фронта, поэтому температура будет понижаться, пройдет дождь и немного усилится ветер, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
В начале недели температура составит
Приближение зимы чувствуется все сильнее, даже белочки начали менять рыжую шубку на серебристую. Фотограф НГС успел прогуляться в дендропарке и снять их.