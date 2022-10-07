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Что будет в Новосибирске после теплых выходных? Новый прогноз погоды от синоптиков

В воскресенье ожидается до +16 градусов

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На выходных будет отличная погода для прогулок

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Выходные в Новосибирске будут теплыми, а к понедельнику в городе похолодает. Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие трое суток.

Завтра, 8 октября, в городе преимущественно без осадков, ветер южный. Ночью скорость составит 3–8 м/с, днем — 6–11 м/с. Ночные температуры ожидаются в районе +4... +6 градусов, дневные — +16... +18 градусов.

Ночью 9 октября преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер южный, днем северо-западный со скоростью 6–11 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +5... +7 градусов, днем поднимется до +14... +16.

В понедельник, 10 октября, ожидается северо-западный ветер. Ночью его скорость составит 6–11 м/с, днем — 4–9 м/с. Ночью обещают +4... +6 градусов, днем +10... +12 градусов.

— 10 октября в Новосибирске пойдет прохождение холодного фронта, поэтому температура будет понижаться, пройдет дождь и немного усилится ветер, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В начале недели температура составит +8... +15 градусов, при этом ночью при прояснениях возможны минусовые температуры.

Приближение зимы чувствуется все сильнее, даже белочки начали менять рыжую шубку на серебристую. Фотограф НГС успел прогуляться в дендропарке и снять их.

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