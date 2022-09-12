Новосибирцев ждут туманы, дожди и заморозки. А когда в городе будет тепло?

В Новосибирске третья неделя сентября будет по-осеннему прохладной. В городе ожидаются туманы, дожди и ночные температуры +2... +4 градуса. Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие три дня.

— Над нашей территорией устанавливается антициклон с низкими минимальными температурами и днем умеренно прохладная погода. По поводу бабьего лета ничего не могу сказать. Разговоров еще нет, но после 17 сентября буквально на два дня есть повышение температур, — сообщила исполняющая обязанности начальника отдела Дарья Беспалова.