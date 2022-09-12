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Новосибирцев ждут туманы, дожди и заморозки. А когда в городе будет тепло?

Бабье лето пока не ожидается, будет только несколько дней с хорошей погодой

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Туман ожидается в Новосибирске во вторник

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В Новосибирске третья неделя сентября будет по-осеннему прохладной. В городе ожидаются туманы, дожди и ночные температуры +2... +4 градуса. Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие три дня.

— Над нашей территорией устанавливается антициклон с низкими минимальными температурами и днем умеренно прохладная погода. По поводу бабьего лета ничего не могу сказать. Разговоров еще нет, но после 17 сентября буквально на два дня есть повышение температур, — сообщила исполняющая обязанности начальника отдела Дарья Беспалова.

Во вторник, 13 сентября, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура ночью — +2... +4 градуса, днем — +10... +12 градусов.

В среду, 14 сентября, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура ночью — +2... +4 градуса, днем — +13... +17 градусов.

В четверг, 15 сентября, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2–7 м/с. Ночные температуры — +2... +4 градуса, днем — +12... +14 градусов.

В Новосибирской области заморозки продержатся почти всю следующую неделю. Температура будет опускаться до -2 градусов.

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