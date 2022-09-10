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Когда в Новосибирске отключат фонтаны? Отвечает мэрия

Последними закроют фонтаны в центре

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Фонтан в Нарымском сквере

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Через несколько дней в Новосибирске могут начать отключать фонтаны на зиму. Об этом НГС рассказал начальник МКУ «Городской фонтан Валерий Науменко.

— По погоде все будет закрываться. Постепенно, через несколько дней, начнут закрываться крайние фонтаны: на севере это на Родниках, Бульвар Победы на Юго-Западном, самый восточный фонтан на Ползунова, около завода Чкалова. Самый южный — это в парке «У моря обского». Последними закроются фонтаны в центре, — сказал Валерий Науменко.

По его словам, многое зависит от температуры: чем дольше будет тепло, тем позднее отключат фонтаны. Кроме того, сейчас темнеет раньше, и горожане могут увидеть подсветку городских фонтанов, считает Валерий Науменко:

— Темнеет в 19 часов, а подсветку включают в 21. Фонтаны вечером работают с подсветкой — это красиво, — поделился впечатлениями начальник МКУ.

МКУ «Городской фонтан» — муниципальное учреждение, которое отвечает за городские фонтаны. Учредитель — мэрия Новосибирска.

В этом году фонтаны в Новосибирске запустили 6 мая. НГС показал 10 самых ярких кадров с открытия. За лето их отключали 2 раза: 7 июля, в день праздника Ивана Купала и 2 августа — в день ВДВ.

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