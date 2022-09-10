Когда в Новосибирске отключат фонтаны? Отвечает мэрия

Через несколько дней в Новосибирске могут начать отключать фонтаны на зиму. Об этом НГС рассказал начальник МКУ «Городской фонтан Валерий Науменко.

— По погоде все будет закрываться. Постепенно, через несколько дней, начнут закрываться крайние фонтаны: на севере это на Родниках, Бульвар Победы на Юго-Западном, самый восточный фонтан на Ползунова, около завода Чкалова. Самый южный — это в парке «У моря обского». Последними закроются фонтаны в центре, — сказал Валерий Науменко.