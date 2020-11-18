Прилетают несколько тысяч каждый год: орнитолог объяснил, почему вороны кружат над центром Новосибирска

Над центром Новосибирска заметили кружащую стаю ворон, очевидцы сняли на видео летящих птиц, а орнитолог объяснил, почему они выбирают для зимовки город.

— Не первый год уже к зиме появляются огромные стаи птиц. Их просто штук по 300 летает именно в центре города. Кружат постоянно в районе «Бэтмена» и центрального Сбербанка. Черные, похожие на ворон, — рассказал читатель НГС.