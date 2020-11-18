Прилетают несколько тысяч каждый год: орнитолог объяснил, почему вороны кружат над центром Новосибирска

Вороны переместились на зимовку в центр Новосибирска
Над центром Новосибирска заметили кружащую стаю ворон, очевидцы сняли на видео летящих птиц, а орнитолог объяснил, почему они выбирают для зимовки город.
— Не первый год уже к зиме появляются огромные стаи птиц. Их просто штук по 300 летает именно в центре города. Кружат постоянно в районе «Бэтмена» и центрального Сбербанка. Черные, похожие на ворон, — рассказал читатель НГС.
Автор: читатель НГС
Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что черные и гибридные вороны прилетают в Новосибирск с северо-восточных районов на зимовку.
— Стаи ворон привлекают полигоны твердых бытовых отходов — там много пищевых отходов. И, главное, что эти полигоны постоянно обновляются, каждый день новые поступления, и эти свалки не успевает засыпать снегом. Свалки — это центр притяжения серых, черных и гибридных ворон. Но поскольку в районах свалок не особо есть места, где можно устроиться на ночевку, их привлекает освещенный более теплый центр Новосибирска — на чердаках и крышах высотных домов вороны проводят ночь, а утром улетают кормиться на полигоны, — сообщил Алексей Яновский.
По словам орнитолога, в город прилетают несколько тысяч ворон каждый год. Также ученый объяснил, почему стаи птиц кружат над высотками города.
— Птицы эти общительные и любят развлечения, даже считаются интеллектуалами, несмотря на отталкивающий внешний вид и неприятное карканье. Перед тем как устроиться на ночевку, они кружат, выбирают место, общаются, — добавил он.
Вороны очень часто выбирают крыши домов в центре города для ночевок. В прошлом году они ночевали на деревьях на улице Ленина — по вечерам они шумели недалеко от ДК Октябрьской революции.