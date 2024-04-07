Роскошно придумали: владельцам Zeekr, Voyah и Lixiang грозит драконовский транспортный налог

Zeekr 001 — самый продаваемый новый электромобиль России. Отсюда и внимание налоговиков Источник: Артем Краснов











Минпромторг опубликовал новый список автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей, которые подпадают под налог на роскошь. Помимо традиционных премиум-машин (Audi, BMW, Porsche, Ferrari и так далее), в нем неожиданно появились три популярных в России электромобиля и гибрида: Zeekr 001, Voyah Dream и Lixiang. Для владельцев «электричек» новость вдвойне болезненна — например, в Челябинской области до сих пор владельцы электромобилей не платили транспортный налог, но теперь потеряют эту привилегию. Из-за большой мощности транспортный налог и так большой, а теперь он утроится из-за повышающего коэффициента.

Большую часть Zeekr 001 предлагают по ценам в районе 7—10 млн рублей, хотя встречаются и более дорогие предложения Источник: Auto.ru / Борисхофф











В список Минмпромторга попала единственная комплектация Zeekr 001 — она называется WE 4WD. Стоит отметить, что это одна из двух доступных версий модели (есть еще более дорогие ME и YOU), и не очень ясно, почему чиновники выбрали именно ее. Кроме того, даже после апрельских изменений правил ввоза Zeekr имеет возможность остаться в ценовой нише до 10 миллионов рублей. Так, полноприводный Zeekr 001 WE 4WD в Китае стоит 269 тысяч юаней (3,5 миллиона рублей). Его мощность после весеннего рестайлинга составляет 789 л. с., и совокупный таможенный сбор достигает 3,1 миллиона. Даже с учетом доставки и дилерской маржи стоимость таких Zeekr 001 в России должна быть в районе 7–8 миллионов рублей. Мы направили запрос в Минпромторг с просьбой пояснить причину попадания модели в список роскоши.



Полноприводный Zeekr 001 имеет мощность 544 л. с. в дорестайлинговой версии и 789 л. с. после обновления в 2024 году Источник: Артем Краснов











В любом случае для владельцев Zeekr 001 это может стать проблемой. Сейчас в Челябинской области действует нулевой транспортный налог на «электрички», но из-за попадания модели в перечень Минпромторга владельцам Zeekr 001 придется платить 355 тысяч рублей в год за 789-сильную рестайлинговую версию и около 245 тысяч за прежнюю, 544-сильную. При этом для электромобилей транспортный налог должен вычисляться по 30-минутной мощности, которая, например, для 544-сильного Zeekr 001 составляет 218 л. с. Если налоговики учтут это, транспортный налог составит 49 тысяч рублей. А вот что будет написано в ЭПТС новых Zeekr 001 c 789-сильным мотором, мы не знаем, и не исключено, что транспортный налог открутят максимально.



Voyah Dream включен в список в комплектации EVR Long Range: видимо, имеется в виду гибрид, который официально называется PHEV Long Range. В отличие от Zeekr автомобиль поставляется в Россию официально и стоит как раз в районе 10 миллионов рублей. Поскольку это последовательный гибрид, учитывается мощность электромоторов, которые развивают в пике 422 л. с. 30-минутная мощность нам неизвестна, но обычно она составляет 30–50% от максимальной, поэтому, вероятнее всего, транспортный налог составит примерно 30–50 тысяч.

Voyah Dream — премиальный минивэн Источник: Voyah.su











В случае с Lixiang модель обозначена в перечне как 4WD Max, так что не совсем понятно, идет ли речь о кроссовере L7, L8 или L9 (а может быть, обо всех сразу). В любом случае многие модели Lixiang имеют электрическую мощность 449 л. с., но с учетом 30-минутной транспортный налог должен быть плюс-минус, как у Zeekr 001.

Гибридные кроссоверы Lixiang стали своего рода сенсацией «параллельного» рынка: без официальных поставок им порой удается попадать в топ-10 авторынка Источник: Lixiang.com









