Роскошно придумали: владельцам Zeekr, Voyah и Lixiang грозит драконовский транспортный налог

В список Минмпромторга попала единственная комплектация Zeekr 001 — она называется WE 4WD. Стоит отметить, что это одна из двух доступных версий модели (есть еще более дорогие ME и YOU), и не очень ясно, почему чиновники выбрали именно ее. Кроме того, даже после апрельских изменений правил ввоза Zeekr имеет возможность остаться в ценовой нише до 10 миллионов рублей. Так, полноприводный Zeekr 001 WE 4WD в Китае стоит 269 тысяч юаней (3,5 миллиона рублей). Его мощность после весеннего рестайлинга составляет 789 л. с., и совокупный таможенный сбор достигает 3,1 миллиона. Даже с учетом доставки и дилерской маржи стоимость таких Zeekr 001 в России должна быть в районе 7–8 миллионов рублей. Мы направили запрос в Минпромторг с просьбой пояснить причину попадания модели в список роскоши.