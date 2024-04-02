Выпуск отечественных легковушек вырос на 78%: вытеснят ли «Лады» и «Москвичи» «китайцев» и станут ли они дешевле

В феврале в России собрали 56,9 тысячи единиц легкового автотранспорта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 2024 году в России резко вырос объем выпуска отечественных легковушек. Если верить Росстату, то за первые два месяца их производство увеличилось на 78%. В народе пошли разговоры, мол, теперь-то цены на «Лады» и «Москвичи» упадут и на дорогах российского автопрома станет больше, чем «китайцев». Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с экспертами, чтобы выяснить, так это или нет.

Что происходит?

Говоря о статистике производства легковых автомобилей, независимый автоэксперт Дмитрий Попов назвал это «восстановительным ростом». Дело в том, что российский автопром пережил серьезный спад в 2022–2023 годах.



— Просад в связи с санкциями и началом специальной военной операции был суровым. Поэтому быть на 70–80% лучше, чем то, что было в прошлом году, это не сложно, — отметил эксперт.



На низкую базу прошлого года как фактор высоких текущих темпов роста также указал кандидат экономических наук и профессор РАНХиГС Юрий Юденков:



— Год назад очень мало автомобилей выпускали. Поскольку Renault, Mercedes, Volkswagen ушли, база была очень низкая, и относительно прошлого года рост, конечно, большой.



Ждать ли падения цен?

По мнению Дмитрия Попова, сегодняшние объемы выпуска легковых автомобилей всё еще далеки от уровня, способного оказать реальное влияние на ценообразование.



— Добраться бы до нужных нам объемов производства. А нам надо выпускать миллион автомобилей в год хотя бы, а до этого еще как до Луны, — объяснил он. — Для снижения цены нужны какие-то обоснования на основе затрат себестоимости. А у нас наоборот сейчас цена должна расти, поскольку мы затаскиваем локализацию к себе на территорию, а серийность производства автокомпонентов очень невысокая.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Эксперт уточнил, что низкая цена автокомпонентов базируется на том, что в мире существует унификация определенных узлов и агрегатов.

— Это позволяет производителям, всяким шведам, всяким туркам, производить большое количество, серию, — отметил Попов.

Юрий Юденков тоже не ожидает кардинального снижения цен на машины российского производства в текущих условиях. Он указывает на политику автопроизводителей и дилеров, которые не склонны уменьшать стоимость даже складских остатков.



— Если это будет затоваривание рынка, то возможно, что будет снижение цен, но не кардинальное, — поделился мнением он. — Политика автомобильных компаний и, соответственно, дилеров такая, что товар не берут, но и мы цены снижать не будем. Они отбивают на новых автомобилях, на новых марках. Так что существенного снижения цен не предвидится.

По мнению Юденкова, даже те машины, которые остались с досанкционных времен, до сих пор стоят не раскупленными.

— Там же были остатки Renault, Nissan, тем не менее они не снизили цены, а продают в 2−3 раза дороже, чем было два года назад, — считает экономист. — На старые автомобили они не оставили старые цены, всё равно поднимают.



«Китайцы» устроят конкуренцию?

Одним из ключевых трендов российского автомобильного рынка последних лет стало усиление позиций китайских брендов. Дмитрий Попов считает, что они создают серьезную конкуренцию для российских марок.



— О том, что китайский автопром давит отечественного производителя, свидетельствует высказывание президента АВТОВАЗа Максима Соколова, — рассказал автоэксперт. — Он говорит, что нужно на завозные автомобили утилизационный сбор повысить и еще для того, чтобы сделать его блокирующим по отношению к российскому автомобилю, — рассказал автоэксперт.

Попов добавил, что сегодня цены на китайские автомобили существенно завышены.



— Честно говоря, китайцы пользуются безвыходностью нашего положения, — полагает он. — Насколько я знаю, стоимость их машин относительно китайской цены задрана больше, чем на 30%, — уточнил автоэксперт. — Это даже не логистические затраты, это просто высокий ценник.



Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Экономист Юрий Юденков также считает, что китайский автопром оказывает серьезнейшее давление на отечественного производителя.

