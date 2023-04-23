В МВД изменили задания экзамена на водительские права

В МВД изменили задания экзамена на водительские удостоверения и добавили в теоретическую часть вопросы о правилах использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, нововведение действует на экзаменах для получение всех категорий водительских прав.
В частности, на экзамене появятся вопросы о времени действия знаков «Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца», о новой световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором, а также зоны действия знака «Остановка запрещена» в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки.
Как пояснили в МВД, экзаменационные задания изменили в связи с изменениями в правилах дорожного движения, вступившими в силу 1 марта 2023 года.
В поправках, вступивших в силу с начала весны, прописана максимальная скорость электросамокатов, также тем, кто управляет ими, запретили бездумно выезжать на проезжую часть. Поправки коснулись и других правил дорожного движения. Прочитайте, что теперь будет с новыми знаками и круговым движением.