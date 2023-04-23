СЕЙЧАС +6°С
Пробки 2/10
usd 81.49
eur 89.35
Тема дняСибиряк отсудил у РЖД 300 тысяч за травмы в вагоне
Все новости
Все новости
Подробности

В МВД изменили задания экзамена на водительские права

В теорию включили вопросы об электросамокатах

136

С 1 марта в России изменились ПДД, пора менять и экзамены на водительское удостоверение

Поделиться

В МВД изменили задания экзамена на водительские удостоверения и добавили в теоретическую часть вопросы о правилах использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, нововведение действует на экзаменах для получение всех категорий водительских прав.

В частности, на экзамене появятся вопросы о времени действия знаков «Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца», о новой световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором, а также зоны действия знака «Остановка запрещена» в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки.

Как пояснили в МВД, экзаменационные задания изменили в связи с изменениями в правилах дорожного движения, вступившими в силу 1 марта 2023 года.

В поправках, вступивших в силу с начала весны, прописана максимальная скорость электросамокатов, также тем, кто управляет ими, запретили бездумно выезжать на проезжую часть. Поправки коснулись и других правил дорожного движения. Прочитайте, что теперь будет с новыми знаками и круговым движением.

ЭлектросамокатыПДДВодительские праваВодительское удостоверениеГИБДДМВД
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter