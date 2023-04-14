Мужчину лишили прав «за пьяное вождение» из-за лекарства: как он в суде доказал, что не виноват

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Сложно представить, что кто-то из водителей может не знать о том, что в России запрещено садиться за руль даже после небольшого количества выпитого алкоголя, однако и это останавливает далеко не всех — сотрудники ГИБДД регулярно ловят пьяных на дорогах. Однако не всегда под «состоянием опьянения» подразумевается выпитый бокал или даже бутылка — иногда проблемой становятся лекарства. Например, так произошло в истории жителя Адыгеи, который лишился прав из-за выпитого перед поездкой корвалола. Он долго судился, пытаясь вернуть права, однако так и не смог доказать, что невиновен.
Эта история из Ставропольского края похожа — в ней тоже фигурирует лекарство и лишение прав. Впрочем, есть в ней и отличия, которые делают ее особенно интересной.
Имена участников судебного процесса изменены.
Началось всё 22 января 2021 года — сотрудник ДПС на дороге Кочубей — Зеленокумыск — Минеральные Воды остановил машину, водителя которой мы назовем Данил Поляков. Сотрудник ГИБДД обратил внимание, что Поляков ведет себя как-то не соответствующе обстановке, а это один из признаков опьянения, так что попросил водителя «дыхнуть в трубочку». Трубочка этилового спирта не обнаружила, но это не удовлетворило инспектора, и он отправил мужчину на медицинское освидетельствование.
Врачи также не нашли этилового спирта в анализах Полякова, однако нашли кое-что другое — согласно материалам дела, в моче водителя по результатам химико-токсикологического исследования было обнаружено вещество габапентин. На основании этого освидетельствования и показаний врача-нарколога мировой судья признал Полякова виновным в пьяном вождении, выписал штраф и лишил его прав на полтора года.
Поляков попытался оспорить решение сначала в апелляционной инстанции, затем в кассационном суде. На его стороне был тот факт, что обнаруженное в его моче вещество габапентин или его аналоги не внесены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. Габапентин — лекарство, которое применяют для лечения эпилепсии и некоторых видов боли, это сильнодействующий препарат, но с точки зрения закона не наркотик.
Тем не менее ни апелляция, ни кассация на сторону Полякова не встали. Тогда его адвокат подал жалобу в Верховный суд.
Итог этой истории
Верховный суд заново изучил все обстоятельства дела и не согласился с предыдущими инстанциями. Во-первых, обратили внимание в ВС РФ, в акте медосвидетельствования нет заключения врача, кроме того, он и не заполнен, и не перечеркнут — это нарушение. Во-вторых, из показаний, которые дал нарколог, тоже не следует, что у водителя было установлено опьянение, так что вывод мирового судьи преждевременен, поскольку не установлен факт влияния установленной концентрации габапентина на физические и психические функции организма. И наконец, в-третьих, ранее Конституционный суд РФ указывал, что согласно действующему законодательству, управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности за нетрезвое вождение.
Верховный суд постановил направить дело на пересмотр в районную инстанцию.
Другие истории из Верховного суда
Верховному суду РФ нередко приходится сталкиваться с делами о пьяном вождении, и часто оказывается, что прав водителей лишали незаконно. Например, житель Тамбовской области доказал, что ему должны вернуть права, потому что установившие его опьянение врачи не имели должного образования и разрешения на оказание таких услуг.
В другой раз Верховный суд вернул права мужчине только потому, что сотрудник полиции забыл сказать одно слово.
Более странное дело Верховный суд рассматривал совсем недавно — в декабре 2022 года: там мужчину лишили прав за пьяное вождение, хотя он даже не сидел в машине.