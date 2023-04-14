Мужчину лишили прав «за пьяное вождение» из-за лекарства: как он в суде доказал, что не виноват

Сложно представить, что кто-то из водителей может не знать о том, что в России запрещено садиться за руль даже после небольшого количества выпитого алкоголя, однако и это останавливает далеко не всех — сотрудники ГИБДД регулярно ловят пьяных на дорогах. Однако не всегда под «состоянием опьянения» подразумевается выпитый бокал или даже бутылка — иногда проблемой становятся лекарства. Например, так произошло в истории жителя Адыгеи, который лишился прав из-за выпитого перед поездкой корвалола. Он долго судился, пытаясь вернуть права, однако так и не смог доказать, что невиновен.

