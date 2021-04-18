В Сибири отыскали идеальную «копейку» с крохотным пробегом — смотрите, на чем ездили в 70-х

В Новосибирске устроили тест-драйв «копейке» 1977 года выпуска
Жигули-«копейка», ВАЗ-2101 — самый массовый автомобиль СССР, символ эпохи зажиточных лет советских граждан. Таких машин (семейства 2101) сделали более пяти миллионов, они до сих пор используются как рабочие лошадки в нашей стране. Есть много отреставрированных коллекционных экземпляров, с которых буквально сдувают пылинки. А наша новосибирская «копейка» отличается оригинальным состоянием, ее не восстанавливали, она сама дошла до наших дней в таком виде прямиком из 1977 года. Ну что, смотрим на этот раритет?
В апреле 1970-го волжский автозавод собрал первые экземпляры ВАЗ-2101. Так началась эпоха массовой автомобилизации в СССР, когда машины стали относительно доступны, появились сети автосервисов, а в каждом дворе стояло по несколько «Жигулей».
Наша белая «единичка» ВАЗ-2101 увидела свет 44 года назад, в 1977-м. Это еще ранняя «копейка» с клыками на бампере, хромированным кольцом гудка на руле и задними фонарями без катафот.
Параллельно уже шел выпуск модификации ВАЗ-21011 с изменениями во внешнем виде и салоне, простым рулем и более мощным 69-сильным двигателем.
Самыми же первыми и особо ценными считаются машины, выпущенные в начале 70-х годов, они еще делались из европейских деталей.
— Самые ранние автомобили до 1974 года выпуска включительно имели еще ряд отличий. Зеркало было не прямоугольной формы, а круглой, располагалось не на двери, а на крыле. В первый год выпуска на шильдике с ладьей была надпись «Тольятти». Ходила легенда, что эту надпись убрали, чтобы не рассекречивать местонахождение завода. Это всего лишь легенда, так как на оригинальных ключах от автомобиля есть надпись «Тольятти», — рассказывает старший экскурсовод музея «Галерея времени» Вячеслав Крупский.
— Те же ранние машины имели итальянские комплектующие от «Фиата» до тех пор, пока выпуск этих комплектующих не наладили на советских заводах. Там и оптика ставилась итальянская, и многие болты, в том числе колесные болты Fiat. В 75-м полностью перешли на комплектующие отечественного изготовления, качество от этого немножко просело, но по большей части автомобили 70-х годов еще являются достаточно качественными. Вот уже в 80-х контроль качества начал проседать, и в перестроечные годы автомобиль уже не блистал таким качеством и отчасти себя дискредитировал, — рассказывает эксперт.
Наш экземпляр 1977 года тоже ценен, ведь его не реставрировали, практически в таком виде машина и сошла с конвейера. Пробег всего 88 тысяч километров — это крохи за 44 года.
— Это представитель так называемой чистой «копейки». Автомобиль находится в оригинальном состоянии, какие-то работы по нему производились, но лишь для того, чтобы привести машину в порядок. В основном техническое обслуживание, где-то требовались подкрасы, небольшая полировка, антикоррозийная защита... А в остальном авто находится в оригинальном состоянии, родной неперешитый салон, родная краска на кузове. Никаким глобальным работам автомобиль не подвергался, — перечисляет Вячеслав Крупский.
— Двигателю просто провели техобслуживание, пробег небольшой, поэтому двигатель не нуждается во вскрытии, в ремонте. Автомобиль отлично работает.
Ставим новый аккумулятор, и машина живо заводится. Тот самый шелестящий звук «жигулевского» двигателя, который сидит в памяти у всех, кто застал советские времена.
А садишься в салон — и тот самый запах советских автомобилей, нечто вроде смеси бензина, материалов салона и чего-то еще неуловимого. Действует как машина времени — переносишься в СССР.
Все «копейки» выпускались, как сейчас говорят, «на коже». Это, конечно, не натуральный материал, но выглядит прилично — и сиденья, и дверные карты (особенно в сочетании с хромированным декором).
— На «копейках» всегда был дерматин. Ткань использовалась только на ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и на последующих моделях.
Обратите внимание, какие раньше были баранки. Знаете почему? Есть несколько версий: во-первых, в самом начале автомобильной эры машины были открытыми, ездили на них в перчатках. Во-вторых, усилителей не существовало, поэтому диаметр рулевого колеса был больше, чем у нынешних баранок. Сочетание двух этих факторов делало удобным именно тонкий руль. Потом уже пошли усилители и постепенно дизайнерская и эргономическая мысль дошла до толстых ободов.
Вообще машины той эпохи производят впечатление игрушечных. Тот же тонкий руль, маленькие тонюсенькие сиденья, все такое компактное, милое и наивное. «Копейка» весит 955 килограммов, и современным людям в ней будет уже недостаточно просторно. А все почему? Да потому что люди в нашем веке стали более рослыми и упитанными.
— У ранних автомобилей есть некоторые интересные особенности. Например, вместо привычного бачка для стеклоомывателя находится своеобразная такая грелка, в которую заливалась жидкость. Подавалась она на стекло не при помощи электромотора, а по принципу клизмы, то есть на передней панели располагалась такая резиновая кнопка, которую накачивали пальцем. По мере накачивания на стекло подавалась вода.
Внешне «копейка» достаточно обильно декорирована хромом. Радиатор, дверные ручки, линии остекления, бамперы, окантовка оптики. Со временем с машин часть хрома пропадала, например нижний молдинг на порогах.
— Хромированные молдинги ставились штатно, были молдинги под хром по резинкам стекол. Когда автомобили проходили какой-то ремонт, банальную замену порогов, чаще всего молдинг никто не заморачивался устанавливать, так как ремонтные панели шли без специальных отверстий. Просто пороги варили, красили, а молдинг обычно никто не ставил.
«Жигули» активно продавались за границей, там их ценили за «фиатовское» происхождение (машина сделана на основе итальянского Fiat 124) и невысокую стоимость по западным меркам. В СССР же в середине 70-х автомобиль стоил 5,5 тысячи рублей. При средней зарплате в 150 рублей советскому гражданину требовалось 3 года, чтобы накопить на машину, откладывая всю получку. И 6 лет, если откладывать половину зарплаты.
— Экспортировался под брендом «Лада», поскольку название «Жигули» было неблагозвучно для иностранцев. По легенде, они сравнивали это слово со словом «жиголо». Правда, когда машину переименовали в «Лада» для западного рынка, то столкнулись с тем, что на одном из языков это означало что-то вроде телеги.
Этот ВАЗ-2101 попал в руки новосибирского коллекционера после первого и единственного владельца. Автомобилю повезло — его мало эксплуатировали и берегли, вот он теперь и переносит нас в исторические уже времена.
— Приобрел у первого владельца, машина еще на черных советских номерах. Скорее всего, был какой-то служебный автомобиль, поэтому личное авто дедушка берёг, зимой не ездил. Эксплуатировался только летом и не сильно часто. А последние несколько лет он стоял на хранении.
Почитайте еще о редком «Москвиче» из дерева по прозвищу «Буратино» — в СССР экономили на металле.
А это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.
Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.
Отлично отреставрированная «Волга» ГАЗ-21 первой серии — полностью соответствует заводскому исполнению. Реставратор Борис Беспальчий трудился над ней два года.
Новосибирский пенсионер Евгений Кириллов на досуге собирает и ремонтирует советские авто — вот его «Москвич» 1959 года.