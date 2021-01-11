Машина умерла на морозе. Что делать и платить ли за отогрев 3000 рублей — обзор услуги в Новосибирске

В Новосибирск пришло небольшое потепление, но это всего лишь временная передышка — уже к вечеру понедельника температура начнет падать и к утру вторника достигнет минус 28 градусов . В последующие дни будет до -32. А это значит, что аккумулятор в вашем автомобиле, измотанный в период предыдущих холодов (батарея на морозе постоянно недозаряжается), может дать сбой и машина в один момент просто не заведется. Что делать, вызывать специалистов по отогреву авто или самому пытаться вдохнуть жизнь в машину? Подробнее — в нашем обзоре.

