Машина умерла на морозе. Что делать и платить ли за отогрев 3000 рублей — обзор услуги в Новосибирске

В Новосибирске за отогрев машины в морозы берут от 1000 рублей
В Новосибирск пришло небольшое потепление, но это всего лишь временная передышка — уже к вечеру понедельника температура начнет падать и к утру вторника достигнет минус
Услуга отогрева авто уже давно есть в холодном Новосибирске, зачастую ее оказывают частники, но есть и крупные компании, которые предоставляют целый список выездных услуг (шиномонтаж, эвакуация, буксировка, подвоз топлива, «трезвый водитель»). Сколько же стоит реанимация машины и как это делается?
Базовая цена — 1000 рублей, за эти деньги к вам приедет частник, возможно на старенькой «японке», установит тепловую пушку, прогреет подкапотное пространство и попытается завести машину, «прикуривая» аккумулятор от своего авто. В этом случае вряд ли можно говорить о чеке за услугу и какой-либо ответственности за возможные неполадки — это же частник.
Компании предлагают более высокие цены. Простое «прикуривание» — 700 рублей, отогрев легкового автомобиля «под ключ» — 1500 рублей. В эту сумму входят установка тепловой пушки, брезентовой защиты, прогрев выхлопной системы, прокаливание свечей зажигания, подзаряд аккумулятора.
Стоит учитывать, что в зависимости от модели машины, времени суток и погодных условий есть множество нюансов в ценообразовании этой услуги. Например, за внедорожник с вас возьмут 1800 рублей, за грузовой транспорт — от 2000 рублей. За работу в ночное время многие добавляют ночной тариф — это плюс еще 800 рублей.
«Реанимация» машины в сильные холода тоже потребует дополнительных расходов, например, при температуре
Не хотите платить такие деньги? Можно самому попытаться завести замерзшее авто, для этого вам потребуются как минимум провода для «прикуривания» аккумулятора. Придется найти автомобиль, от которого вы будете «прикуривать», например просить соседа или друга. Стоит учитывать, что многие автопроизводители не рекомендуют делать такую процедуру, поскольку из-за скачков напряжения возможны поломки в электронных системах, так что ваш сосед или друг определенным образом рискуют.
Если есть пусковое портативное устройство, которое вы заранее купили (его стоимость от