Битвы за парковку. Куда водитель BMW послал новосибирца с замечанием и зачем Mercedes заехал к катку у оперного

В Новосибирске выбрали автохамов недели
В новом, 208-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: огрызающиеся нарушители привил, стихийная стоянка перед Оперным театром и военные-инвалиды. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Автохам запарковал свой дорогой автомобиль на тротуаре пр. К. Маркса. При просьбе убрать автомобиль послал куда подальше, — сообщает наш читатель (фото выше).
— Уже на новогодней площадке на площади Ленина, у самого оперного нельзя свободно гулять с детьми! Хамы объезжают бетонные заграждения с боков по снегу, сглаживающему поребрики, разъезжают и паркуются, — возмущается Марат.
Ну и что, что на тротуаре, не мешает же.
— Машина стоит на тротуаре, обход либо по сугробу, либо через магазин. Такой вот способ привлечения клиентов, — пишет Елена.
Вот мне надо разгрузиться, поэтому остальные пусть объезжают.
— Когда нарушение закона — скорее общественная норма, — информирует читатель Иван.
Кроссовер заехал на тротуар, наверное, поближе к магазину.
— Красный проспект, 66, платная парковка. Боец-инвалид, — сообщают очевидцы.
— Костычева, 4, парковка на тротуаре. Дама ушла в отдел полиции. Даже коляска не пройдет, — недоволен Василий.
Стоит «Газель», рекламирует страхование. А то, что мешает уборке снега, — плевать.