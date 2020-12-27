Битвы за парковку. Куда водитель BMW послал новосибирца с замечанием и зачем Mercedes заехал к катку у оперного

В новом, 208-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: огрызающиеся нарушители привил, стихийная стоянка перед Оперным театром и военные-инвалиды. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Автохам запарковал свой дорогой автомобиль на тротуаре пр. К. Маркса. При просьбе убрать автомобиль послал куда подальше, — сообщает наш читатель (фото выше).