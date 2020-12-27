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Битвы за парковку. Куда водитель BMW послал новосибирца с замечанием и зачем Mercedes заехал к катку у оперного

Рассматриваем очередных нарушителей правил парковки в Новосибирске

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Тот самый BMW на тротуаре

Тот самый BMW на тротуаре

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В Новосибирске выбрали автохамов недели

В новом, 208-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: огрызающиеся нарушители привил, стихийная стоянка перед Оперным театром и военные-инвалиды. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Автохам запарковал свой дорогой автомобиль на тротуаре пр. К. Маркса. При просьбе убрать автомобиль послал куда подальше, — сообщает наш читатель (фото выше).

«Мерседес» у оперного

«Мерседес» у оперного

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— Уже на новогодней площадке на площади Ленина, у самого оперного нельзя свободно гулять с детьми! Хамы объезжают бетонные заграждения с боков по снегу, сглаживающему поребрики, разъезжают и паркуются, — возмущается Марат.

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«Камри» на тротуаре

«Камри» на тротуаре

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Ну и что, что на тротуаре, не мешает же.

Авто мешает пешеходам

Авто мешает пешеходам

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— Машина стоит на тротуаре, обход либо по сугробу, либо через магазин. Такой вот способ привлечения клиентов, — пишет Елена.

Грузовик на аварийке

Грузовик на аварийке

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Вот мне надо разгрузиться, поэтому остальные пусть объезжают.

«Ауди» у пешеходного перехода

«Ауди» у пешеходного перехода

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— Когда нарушение закона — скорее общественная норма, — информирует читатель Иван.

Кроссовер на тротуаре

Кроссовер на тротуаре

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Кроссовер заехал на тротуар, наверное, поближе к магазину.

Авто с военными номерами

Авто с военными номерами

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— Красный проспект, 66, платная парковка. Боец-инвалид, — сообщают очевидцы.

Перегорожен проход пешеходам

Перегорожен проход пешеходам

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— Костычева, 4, парковка на тротуаре. Дама ушла в отдел полиции. Даже коляска не пройдет, — недоволен Василий.

«Газель» у убочины

«Газель» у убочины

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Стоит «Газель», рекламирует страхование. А то, что мешает уборке снега, — плевать.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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