Прячутся среди одеял и подушек: новосибирцы показали, как их любимцы переживают холода — 10 уютных фото

Сегодня, 12 октября, на Новосибирскую область обрушились первые сильные холода. Редакция НГС попросила читателей показать, как их любимцы спасаются от морозов дома. Получилась милая и уютная подборка фотографий.
— Тепленько и уютненько, — так досуг своего питомца описала читательница Ольга.
Часть котиков предпочла не покидать сегодня теплые кровати хозяев.
Сфинксам в холода приходится сложнее всего — они согревается свитерами и одеялами.
А этот довольный пушистик растянулся во всю длину на теплом полу.
Владельцы собак тоже делятся уютными фотографиями своих хвостиков. Только посмотрите, как это парочка мило спит.
— Собакен в шоке, — описала состояние своего любимца хозяйка.
Ранее мы собрали хронику первого холода в Новосибирской области. В некоторых районах региона выпал снег.