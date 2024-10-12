НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

4 м/c,

сев.

 755мм 56%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Банды и маньяки из 90-х
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Неделя в Узбекистане
Бьюти-процедуры для животных
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Новости в Telegram
Животные Прячутся среди одеял и подушек: новосибирцы показали, как их любимцы переживают холода — 10 уютных фото

Прячутся среди одеял и подушек: новосибирцы показали, как их любимцы переживают холода — 10 уютных фото

Котики предпочитают оставаться в кроватях, а вот собакам приходится сложнее

795
7 комментариев

Новосибирцы умиляются своими любимцами

Сегодня, 12 октября, на Новосибирскую область обрушились первые сильные холода. Редакция НГС попросила читателей показать, как их любимцы спасаются от морозов дома. Получилась милая и уютная подборка фотографий.

Этот пушистик спасается от холода в уютном домике

— Тепленько и уютненько, — так досуг своего питомца описала читательница Ольга.

+1

Часть котиков предпочла не покидать сегодня теплые кровати хозяев.

Этому котику под одеялом явно очень уютно

А этот любимец может побороться за звание самого стильного

Сфинксам в холода приходится сложнее всего — они согревается свитерами и одеялами.

Этот пушистик демонстрирует темные носочки на своих лапках

А этот довольный пушистик растянулся во всю длину на теплом полу.

У этих друзей такой синхронный сон

Владельцы собак тоже делятся уютными фотографиями своих хвостиков. Только посмотрите, как это парочка мило спит.

А этому песику пришлось пройти по первому снегу в Черепаново

— Собакен в шоке, — описала состояние своего любимца хозяйка.

Ранее мы собрали хронику первого холода в Новосибирской области. В некоторых районах региона выпал снег.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
88877888м
14 минут
У Мауглей детство до старости тянется? Нет желания начать взрослую жизнь поэтому заводят зверей и умиляются этому??
Гость
49 минут
В Черепаново даже псы в шоке от снега, а мы ждём отголосок бабьего лета.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Dmitry,37

Светлана,38

Грекк,40

Ксения,38

Гостевой Гость,48

Максим,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление