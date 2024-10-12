Ветер, холод, временами снег. Как Новосибирск переживает первую непогоду в домах без отопления — онлайн

Пока некоторые районы Новосибирской области заваливает снегом, в городе бушует ветер. Он сносит крыши и вывески. В эту погоду часть жителей остались без отопления и замерзают в квартирах. НГС начинает онлайн-трансляцию.
Ветер бушует в Новосибирске с самого утра, и многие успели почувствовать его силу.
— Меня вообще сегодня чуть не снесло, день неудачный. Из-за ветра ноги онемели, споткнулась, разодрала колено. В общем, ветер — зло, — отметила читательница.
— Меня саму чуть не унесло ветром. А-ля Мэри Поппинс, — смеется читательница.
— Главное, чтобы уши не продуло, — написал читатель НГС.
С последним мы полностью согласны, так что одевайтесь потеплее и не забудьте шапки.
В Черепановском районе жителям пришлось брать в руки лопаты и идти чистить двор. Там снег валит с 5 утра.
Новосибирцы массово жалуются на отключение отопления.
— На Колхидской, 11 ледяные батареи! — пишет читательница НГС.
— С собакой гуляли, чуть не снесло. Пришла, замерзла. А погреться негде: батареи холодные, горячей воды так и нет. Титова, 238, Чистая Слобода, — добавляет другая.
— В доме по адресу Красина, 68 до настоящего момента в половине квартир отопление отсутствует либо полностью, либо есть в какой-то одной комнате.
Из-за погодных условия сегодня, 12 октября, с 10 утра АО «РЭС» вводит режим повышенной готовности.
— 216 аварийных бригад, более 630 энергетиков и 163 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 11 передвижных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение, — рассказали в телеграм-канале «РЭС».
Режим продлится до 14 октября.