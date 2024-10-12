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Новосибирск переживает непогоду в домах без отопления — онлайн

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Осень Ветер, холод, временами снег. Как Новосибирск переживает первую непогоду в домах без отопления — онлайн

Ветер, холод, временами снег. Как Новосибирск переживает первую непогоду в домах без отопления — онлайн

В городе разбушевался сильный ветер

1 786
10 комментариев

Пока некоторые районы Новосибирской области заваливает снегом, в городе бушует ветер. Он сносит крыши и вывески. В эту погоду часть жителей остались без отопления и замерзают в квартирах. НГС начинает онлайн-трансляцию.

Ветер бушует в Новосибирске с самого утра, и многие успели почувствовать его силу.

— Меня вообще сегодня чуть не снесло, день неудачный. Из-за ветра ноги онемели, споткнулась, разодрала колено. В общем, ветер — зло, — отметила читательница.

— Меня саму чуть не унесло ветром. А-ля Мэри Поппинс, — смеется читательница.

— Главное, чтобы уши не продуло, — написал читатель НГС.

С последним мы полностью согласны, так что одевайтесь потеплее и не забудьте шапки.

В Черепановском районе жителям пришлось брать в руки лопаты и идти чистить двор. Там снег валит с 5 утра.

В районе школы возле Красного проспекта, 83/1 из-за ветра упало дерево.

А вот так сегодня утром выглядела дорога от Искитима до Тальменки, которая в Алтайском крае.

Новосибирцы массово жалуются на отключение отопления.

— На Колхидской, 11 ледяные батареи! — пишет читательница НГС.

— С собакой гуляли, чуть не снесло. Пришла, замерзла. А погреться негде: батареи холодные, горячей воды так и нет. Титова, 238, Чистая Слобода, — добавляет другая.

— В доме по адресу Красина, 68 до настоящего момента в половине квартир отопление отсутствует либо полностью, либо есть в какой-то одной комнате.

Из-за погодных условия сегодня, 12 октября, с 10 утра АО «РЭС» вводит режим повышенной готовности.

— 216 аварийных бригад, более 630 энергетиков и 163 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 11 передвижных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение, — рассказали в телеграм-канале «РЭС».

Режим продлится до 14 октября.

На Урицкого из-за сильного ветра начала улетать крыша.

В некоторых районах Новосибирской области идет снег. По прогнозу, осадки будут до самой ночи.

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Комментарии
10
эксбад
45 минут
Республиканская - как снизили параметры "на сутки" до утра 11 октября, так и не повысили, стояки градусов 35..прохладно,однако.. И у диспетчера информации никакой вчера вечером не было, почему параметры остались пониженными..
Урлулуууу
25 минут
Комунальщики вобще попутали!типа включили батареи ага!!!!!!! С 1 дня еле теплые!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И мы платим за это!!!!!!!!!!!!
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