«Моча стекала по батареям»: москвич выселил соседских собак, которые ему мешали, — как он это сделал

По словам соседей, женщины с животными почти не гуляли — собаки выли и испражнялись прямо в квартире Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.



Мало найдется людей, кому никогда не приходилось жаловаться на соседей, нередко дело доходит и до суда. Мы уже рассказывали, как мужчина судился с соседом, который делал ремонт, из-за строительной пыли и как соседи полтора года делили мангал во дворе. Сегодняшняя история из суда касается соседских животных, которые тоже нередко становятся камнем преткновения для жителей многоэтажек.



Имена участников судебного процесса изменены.



В 2023 году москвич, назовем его Алексей Миронов, обратился в суд с иском к своим соседкам, матери и дочери, назовем их Климовы — Надежда и Мария. Причиной для иска стали собаки — по словам Алексея, вот уже несколько лет они регулярно громко лают, воют и скулят в квартире соседки утром, днем, вечером и ночью. Жаловался он и на неприятный запах животных, который распространился из квартиры по всей лестничной клетке. По мнению Миронова, собак редко выгуливали — животные справляли нужду в квартире, а это приводило к нарушению санитарных норм. В иске он указал, что пытался обращаться с просьбой исправить ситуацию и к самой Надежде, и к ее дочери, но это не помогло. Не помогли и обращения в различные инстанции. Тогда он пошел в суд, потому что он и его семья страдают от недосыпания и головных болей, подавленности, раздражительности и переживаний, ухудшающих психическое состояние.



Наблюдая за соседками, Алексей предположил, что они не просто любят собак, а используют квартиру для передержки — периодически количество животных то уменьшается, то увеличивается, а породы меняются. Пару лет женщины вообще не жили в квартире и приходили только покормить животных, теперь живут, но ситуация не поменялась — запах остался, собаки воют и лают.



В суд Миронов пришел со свидетелями — другими соседями, которые тоже жаловались на Климовых. Сосед по лестничной клетке подтвердил запах и лай, а живущий прямо под ними пенсионер рассказал, что хоть и находится дома почти всегда, редко видит соседок гуляющими с собаками.



— Свидетель пояснил, что его квартиру заливало мочой собак, которая стекала по стояку отопления, поскольку собаки были привязаны к батарее, — говорится в постановлении суда.



В подтверждение своих слов соседи принесли документы — они неоднократно обращались в полицию, Роспотребнадзор, прокуратуру, жилищную инспекцию и даже в мэрию Москвы. В том числе у них на руках были акты осмотра квартир от инженерной службы городского бюджетного учреждения по оказанию услуг ЖКХ. Один из актов подтвердил слова соседа снизу — протекание в его квартиру «в результате жизнедеятельности большого количества животных».



В результате другого осмотра квартиры там были обнаружены два взрослых лабрадора, хаски и девять щенков — метисы хаски и лабрадора. Обследовать комиссия смогла только одну комнату из двух, потому что взрослые собаки вели себя агрессивно, а привязывать их хозяйка отказалась.



— В квартире устойчивый неприятный запах жизнедеятельности животных. Состояние квартиры в крайне неудовлетворительном состоянии. От собак сильный лай разносится по всему подъезду. Нарушений в эксплуатации общедомовых инженерных коммуникаций при визуальном осмотре не выявлено. Собаки (щенки) находятся в вольере, взрослые особи свободно перемещаются по жилому помещению, — говорится в заключении инженерной службы.

Итог этой истории

Алексей просил запретить соседкам держать собак и требовал компенсацию морального вреда — 90 000 рублей. Суд с ним согласился — держать собак в квартире запретили.

Согласно решению суда, материалы дела подтверждают, что жилое помещение используется не по назначению — для содержания животных. При этом, отметил суд, владельцы животных не обеспечивают надлежащее состояние жилого помещения, не соблюдают права и законные интересы соседей, и такие их действия носят систематический характер.



Правда, моральный вред, причиненный Алексею и его семье, суд оценил всего в 10 тысяч рублей, а не в 90, как ему хотелось. Апелляция не помогла — суд вышестоящей инстанции полностью согласился с первым. Правда, другие соседи не получили и этого — они проходили по делу как свидетели.

