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Мартовский дятел: яркий самец с красной шапочкой позвал подругу необычным способом — весеннее видео из Академгородка

Брачный сезон в самом разгаре

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У белоспинных дятлов очень яркий окрас

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Брачную «песню» белоспинного дятла сняла преподаватель НГУ Людмила Буднева в Академгородке. Видео она выложила в своем Телеграм-канале «Птичка на проводе».

— Видео сняла сегодня утром на Цветном проезде. Он не ради червячков стучит по дереву, а барабанит, привлекая сердечного друга. Меня всегда восхищает черно-белая пестрота их крыльев, — объяснила корреспонденту НГС Людмила Буднева.

Белоспинные дятлы — не редкость для Сибири. Птицы очень яркие: у них красная шапочка и бело-черные перья. Послушайте, как дятел пытается привлечь подругу.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Птичка на проводе» / Telegram

Ранее необычную бело-розовую птицу сняли в Академгородке.

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ПтицаАкадемгородокДятелВесна
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