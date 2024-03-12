Мартовский дятел: яркий самец с красной шапочкой позвал подругу необычным способом — весеннее видео из Академгородка

Брачную «песню» белоспинного дятла сняла преподаватель НГУ Людмила Буднева в Академгородке. Видео она выложила в своем Телеграм-канале «Птичка на проводе».
— Видео сняла сегодня утром на Цветном проезде. Он не ради червячков стучит по дереву, а барабанит, привлекая сердечного друга. Меня всегда восхищает черно-белая пестрота их крыльев, — объяснила корреспонденту НГС Людмила Буднева.
Белоспинные дятлы — не редкость для Сибири. Птицы очень яркие: у них красная шапочка и бело-черные перья. Послушайте, как дятел пытается привлечь подругу.
Ранее необычную бело-розовую птицу сняли в Академгородке.