Манул-ученый и лемуры-бандиты. Нейросеть перенесла животных Новосибирского зоопарка в аниме — 10 фото

Популярность нейросети, которая переносит обычные фотографии в мир аниме не утихает. В этот раз мы решили посмотреть, как выглядели бы животные Новосибирского зоопарка, если бы оказались в нарисованном мире. Искусственный интеллект решил, что манул похож на кота-ученого, лемуры выглядят, так как будто готовят очередной побег, а обезьяна задумалась о важном.