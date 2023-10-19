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Манул-ученый и лемуры-бандиты. Нейросеть перенесла животных Новосибирского зоопарка в аниме — 10 фото

Обитатели зоопарка перенеслись в нарисованный мир

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Манул благодаря нейросети стал похож на кота-ученого из произведения Александра Пушкина

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Популярность нейросети, которая переносит обычные фотографии в мир аниме не утихает. В этот раз мы решили посмотреть, как выглядели бы животные Новосибирского зоопарка, если бы оказались в нарисованном мире. Искусственный интеллект решил, что манул похож на кота-ученого, лемуры выглядят, так как будто готовят очередной побег, а обезьяна задумалась о важном.

Смотрите в материале, как обычные фотографии, нейросеть превратила в мир аниме.

Белка и Стрелка почти не изменились, они все также резвятся. Нейросеть решила добавит снега, вероятно, из-за дизайна вольера. Получилось довольно мило

Белка и Стрелка почти не изменились, они все также резвятся. Нейросеть решила добавит снега, вероятно, из-за дизайна вольера. Получилось довольно мило

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белая медведица Герда стала еще прекраснее, вы только посмотрите на эту красивую мордочку

белая медведица Герда стала еще прекраснее, вы только посмотрите на эту красивую мордочку

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Найтирия также гордо лежит на камне, сразу видно — королева

Найтирия также гордо лежит на камне, сразу видно — королева

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Лемуры выглядят так, как будто задумали очередной побег. Недавно они <a href="https://ngs.ru/text/animals/2023/10/15/72812501/" class="_" target="_blank">отобрали у ребенка коробочку с попкорном</a>

Лемуры выглядят так, как будто задумали очередной побег. Недавно они отобрали у ребенка коробочку с попкорном

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Здесь лемур выглядит постарше, сзади нейросеть дорисовала человека с оружием. Может быть лемур с фотографии руководим всем зоопарком?

Здесь лемур выглядит постарше, сзади нейросеть дорисовала человека с оружием. Может быть лемур с фотографии руководим всем зоопарком?

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Так нейросеть видит в мире аниме шимпанзе, у нее, как будто появились прекрасные волосы. Животное мирно улыбается и держит в руках какой-то фрукт

Так нейросеть видит в мире аниме шимпанзе, у нее, как будто появились прекрасные волосы. Животное мирно улыбается и держит в руках какой-то фрукт

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Капибара почти не изменилась, все такая же расслабленная

Капибара почти не изменилась, все такая же расслабленная

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А это маленький мануленок, прекрасный взгляд, кажется, что он вовсе не хищник и не может обидеть

А это маленький мануленок, прекрасный взгляд, кажется, что он вовсе не хищник и не может обидеть

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Вы только посмотрите на глаза двух рысей, они словно гипнотизируют посетителей зоопарка, невозможно оторваться

Вы только посмотрите на глаза двух рысей, они словно гипнотизируют посетителей зоопарка, невозможно оторваться

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Недавно НГС посмотрел, как выглядели бы новосибирские политики, если бы попали в мир аниме. У губернатора, мэра, министра и депутатов появились огромные глаза.

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