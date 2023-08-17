Не выходила на связь пять дней: в закрытом доме под Искитимом нашли тело хозяйки стаи собак

В селе Евсино Искитимского района в частном доме умерла одинокая пожилая женщина. Она была хозяйкой десятков собак и кошек. Ее труп нашли только через несколько дней: тревогу забили соседи, которые слышали вой голодных собак.
— Об этом месте ничего не знала, что такое есть на территории.
Как рассказала волонтер из группы «Осиротевшие» Анна (попросила не указывать фамилию), погибшую женщину звали Наталья. Впервые у нее изъяли животных в
— 42 собаки, которые были в доме на цепях, — заколоченные. Это не приют. Эта женщина воровала собак, их удерживала. И они пленники и узники, — заявила Анна.
По словам волонтера, Наталья умерла и несколько дней пролежала в доме. Всё это время собаки были без воды и еды.
— Уже третьи сутки пошли, как мы пытаемся вывести всех животных, эвакуировать и развести. У нас это вроде бы как получается. Мы отрегулировали дежурство по кормлению животных, их эвакуации, ищем передержки, новые дома, — рассказала волонтер.
В Евсино ежедневно ездят активисты из Новосибирска и Бердска. Сегодня,
В апреле НГС рассказывал, как жительница Новосибирска превратила квартиру в свалку и завела там 20 кошек — соседи грозились их отравить.