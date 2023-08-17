Не выходила на связь пять дней: в закрытом доме под Искитимом нашли тело хозяйки стаи собак

— Об этом месте ничего не знала, что такое есть на территории. 13 августа поступил звонок от местных жителей, что женщина не выходит на связь в течение пяти дней, что собаки подняли вой. По всей видимости были голодные. Обратилась в полицию, и был выезд, обнаружен труп женщины 73 лет , — рассказала глава Шибковского сельсовета Искитимского района Наталья Самусенок.