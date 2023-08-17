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Не выходила на связь пять дней: в закрытом доме под Искитимом нашли тело хозяйки стаи собак

У пожилой женщины несколько лет назад забирали животных

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На территории дома были 42 собаки

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В селе Евсино Искитимского района в частном доме умерла одинокая пожилая женщина. Она была хозяйкой десятков собак и кошек. Ее труп нашли только через несколько дней: тревогу забили соседи, которые слышали вой голодных собак.

— Об этом месте ничего не знала, что такое есть на территории. 13 августа поступил звонок от местных жителей, что женщина не выходит на связь в течение пяти дней, что собаки подняли вой. По всей видимости были голодные. Обратилась в полицию, и был выезд, обнаружен труп женщины 73 лет, — рассказала глава Шибковского сельсовета Искитимского района Наталья Самусенок.

Как рассказала волонтер из группы «Осиротевшие» Анна (попросила не указывать фамилию), погибшую женщину звали Наталья. Впервые у нее изъяли животных в 2021 году. В то время забрать удалось не всех собак, но кошек у женщины не осталось. После смерти жительницы Евсино у нее дома обнаружили 42 собаки и несколько десятков кошек.

— 42 собаки, которые были в доме на цепях, — заколоченные. Это не приют. Эта женщина воровала собак, их удерживала. И они пленники и узники, — заявила Анна.

По словам волонтера, Наталья умерла и несколько дней пролежала в доме. Всё это время собаки были без воды и еды.

— Уже третьи сутки пошли, как мы пытаемся вывести всех животных, эвакуировать и развести. У нас это вроде бы как получается. Мы отрегулировали дежурство по кормлению животных, их эвакуации, ищем передержки, новые дома, — рассказала волонтер.

В Евсино ежедневно ездят активисты из Новосибирска и Бердска. Сегодня, 17 августа, 5 собак перевезут в приют Академгородка. Как рассказала руководитель приюта в Академгородке Галина Клебче, животных у этой женщины они забирали в 2021 году. Всем прибывшим собакам потребуется лечение. После включения приюта Академгородка в доме останутся около 10 собак. Всех кошек уже развезли.

В апреле НГС рассказывал, как жительница Новосибирска превратила квартиру в свалку и завела там 20 кошек — соседи грозились их отравить.

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ЖивотныеСобакиАдминистрацияИскитимский район
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