Лоси в Новосибирской области вышли к дороге — они едят снег с пескосоляной смесью

Лоси начали выходить к дороге в районе Сузунского заказника. Как рассказал у себя в телеграм-канале министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин, о лосях сообщили местные жители.
— Инспектор проверил участок вдоль дороги и выяснил, что с
Оперативная группа вчера, 3 декабря, начала отгонять лосей вглубь леса, уточнил Евгений Шестернин.
Сузунский районный суд Новосибирской области приговорил местного жителя, который в апреле 2022 года поохотился на лося в заказнике. Мужчине назначили 8 месяцев исправительных работ.