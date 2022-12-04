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Лоси в Новосибирской области вышли к дороге — они едят снег с пескосоляной смесью

Животных в лес отгоняет оперативная группа

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Лосей заметили в первых числах декабря

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Лоси начали выходить к дороге в районе Сузунского заказника. Как рассказал у себя в телеграм-канале министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин, о лосях сообщили местные жители.

— Инспектор проверил участок вдоль дороги и выяснил, что с 50-го по 60-й, а также с 70-го по 80-й километр трассы лоси выходили к дороге есть снег с пескосоляной смесью, которой обрабатывали дорогу. Просьба к водителям — будьте предельно внимательными и соблюдайте скоростной режим. Особенно утром и вечером, когда животные активно кормятся, — предостерег министр природы.

Оперативная группа вчера, 3 декабря, начала отгонять лосей вглубь леса, уточнил Евгений Шестернин.

Сузунский районный суд Новосибирской области приговорил местного жителя, который в апреле 2022 года поохотился на лося в заказнике. Мужчине назначили 8 месяцев исправительных работ.

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