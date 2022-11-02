400 тысяч рублей заплатит охотник за убитого лося в Сузунском районе
Кроме этого, мужчину приговорили к исправительным работам
Сузунский районный суд Новосибирской области приговорил местного жителя, который в апреле 2022 года поохотился на лося в заказнике. Мужчине назначили 8 месяцев исправительных работ.
Кроме того, суд удовлетворил иск природоохранного прокурора. Осужденному предстоит заплатить 400 тысяч рублей, чтобы компенсировать вред природе. Об этом сегодня, 2 ноября 2022 года, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
В надзорном ведомстве уточнили, что задержали браконьера практически по горячим следам: правоохранители поймали его, когда он вез домой уже разделанное в лесу мясо.
Мужчина сразу же признал свою вину, накануне дело закончили рассматривать в суде.
— Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 10% из заработка в доход государства, а также в полном объеме удовлетворил иск прокурора, — рассказали в прокуратуре.
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