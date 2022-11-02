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400 тысяч рублей заплатит охотник за убитого лося в Сузунском районе

Кроме этого, мужчину приговорили к исправительным работам

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Добыча лосятины дорого обошлась жителю Новосибирской области

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Сузунский районный суд Новосибирской области приговорил местного жителя, который в апреле 2022 года поохотился на лося в заказнике. Мужчине назначили 8 месяцев исправительных работ.

Кроме того, суд удовлетворил иск природоохранного прокурора. Осужденному предстоит заплатить 400 тысяч рублей, чтобы компенсировать вред природе. Об этом сегодня, 2 ноября 2022 года, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В надзорном ведомстве уточнили, что задержали браконьера практически по горячим следам: правоохранители поймали его, когда он вез домой уже разделанное в лесу мясо.

Мужчина сразу же признал свою вину, накануне дело закончили рассматривать в суде.

— Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 10% из заработка в доход государства, а также в полном объеме удовлетворил иск прокурора, — рассказали в прокуратуре.

Ранее НГС писал о двоих бывших участковых, которые вместе с товарищем незаконно добыли 25 косуль. Их уволили только после возбуждения уголовного дела.

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