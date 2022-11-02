400 тысяч рублей заплатит охотник за убитого лося в Сузунском районе

Сузунский районный суд Новосибирской области приговорил местного жителя, который в апреле 2022 года поохотился на лося в заказнике. Мужчине назначили 8 месяцев исправительных работ.

Кроме того, суд удовлетворил иск природоохранного прокурора. Осужденному предстоит заплатить 400 тысяч рублей, чтобы компенсировать вред природе. Об этом сегодня, 2 ноября 2022 года, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

