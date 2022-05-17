Сибиряки вблизи сфотографировали спящую косулю под Новосибирском
На крепко дремавшее животное они наткнулись в Мочище
Пара сибиряков встретила спящую косулю под Новосибирском. Крепко дремавшее животное даже не заметило, что к нему близко подошли и сфотографировали.
Фотографией косули жительница Новосибирска Виктория Салимова поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021». Женщина рассказала, что на неожиданную находку она с мужем наткнулась в Мочище.
— Она живая, всё в порядке. Муж подходил, думал мертвая. Но всё с ней в порядке, отдыхала, видно, — рассказала корреспонденту НГС сибирячка.
Отвечая на вопросы комментаторов под фотографией, женщина уточнила, что после того, как животное тронули, оно вскочило и убежало.
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