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Тема дняВ Бердске пропал 27-летний мужчина
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Сибиряки вблизи сфотографировали спящую косулю под Новосибирском

На крепко дремавшее животное они наткнулись в Мочище

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После животное проснулось и убежало

После животное проснулось и убежало

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Пара сибиряков встретила спящую косулю под Новосибирском. Крепко дремавшее животное даже не заметило, что к нему близко подошли и сфотографировали.

Фотографией косули жительница Новосибирска Виктория Салимова поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021». Женщина рассказала, что на неожиданную находку она с мужем наткнулась в Мочище.

— Она живая, всё в порядке. Муж подходил, думал мертвая. Но всё с ней в порядке, отдыхала, видно, — рассказала корреспонденту НГС сибирячка.

Отвечая на вопросы комментаторов под фотографией, женщина уточнила, что после того, как животное тронули, оно вскочило и убежало.

На прошлой неделе три заблудившихся лося устроили погром на автостоянке Бердска. Их приключения запечатлела камера видеонаблюдения.

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