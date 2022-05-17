Сибиряки вблизи сфотографировали спящую косулю под Новосибирском

Пара сибиряков встретила спящую косулю под Новосибирском. Крепко дремавшее животное даже не заметило, что к нему близко подошли и сфотографировали.

Фотографией косули жительница Новосибирска Виктория Салимова поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021». Женщина рассказала, что на неожиданную находку она с мужем наткнулась в Мочище.