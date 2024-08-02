Российских оппозиционеров — на обвиненных в шпионаже и киллера? Кто участвовал в международном обмене заключенными

Россия, США, Германия и Белоруссия проводят обмен заключенными Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU, История Кевина Лика / T.me, Владислав Лоншаков / E1.RU











Между Россией, США, Германией и Белоруссией проходит масштабный обмен заключенными. По данным СМИ, процесс проходит в турецком аэропорту Анкары. В сделке участвуют 26 осужденных по резонансным делам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль «возможно, сегодня» даст комментарий на эту тему. Однако зарубежные СМИ уже сообщили о тех, кто может участвовать в обмене. MSK1.RU собрал всё, что о них известно.

Как проходил обмен заключенными между странами

О возможном обмене заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией накануне сообщил словенский телеканал N1. Источников информации журналисты не раскрывали, но назвали ее достоверной. Они сообщили, что из России экстрадируют двух американцев, осужденных по статье о шпионаже, — Эвана Гершковича и Пола Уилана.

В обмен Россия получит Вадима Красикова — офицера российских спецслужб, приговорённого в Германии к пожизненному заключению за заказное убийство Зелимхана Хангошвили в 2019 году. И ряд других лиц, обвиненных в шпионаже и киберпеступлениях.

В Белом доме лишь отметили, что власти США «упорно работают над возвращением домой американцев, незаконно задержанных за рубежом» (цитата по «Коммерсантъ»).

Днем 1 августа журналисты обратили внимание на полеты российских самолетов. Так, 1 августа в Калининграде приземлился самолет Ан-148, который использовали при обмене осужденного в США Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Согласно сервису Flightradar24, борт вылетел из московского аэропорта Внуково в 06:11 по московскому времени. По данным СМИ, подобные самолеты использует ФСБ.

Маршрут самолета Ан-148 Источник: РИА Новости / T.me











Наши коллеги из UFA1.RU также заметили, что над Уфой примерно с двух часов дня по местному времени кружил самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» с бортовым номером RA-96014. Он направился в сторону Москвы. Также в Турцию из Словении прилетел частный борт Gulfstream. В аэропорту Анкары, по данным «Осторожно, новости», совершали посадку самолеты из России, США и европейских стран.

Американский телеканал CBS утверждал, что в процессе фигурируют 24 человека. России должны выдать восемь человек в обмен на 12 заключенных. Но вскоре журналисты удалили эту информацию. Турецкий телеканал NTV сообщил, что в турецком аэропорту состоялся обмен 26 заключенными между РФ и США.

Кого из российских и белорусских заключенных могут обменять

Эван Гершкович — 32-летний американский журналист, писавший для редакций The Wall Street Journal, Agence France-Presse (AFP), The New York Times, The Economis и другими СМИ. Он родился в Пристоне в семье советских эмигрантов Эллы и Михаила.

В марте 2023 года его задержали в Екатеринбурге. По данным ФСБ, он по заданию американских спецслужб собирал сведения о работе главного на Урале военного завода — УВЗ.



Журналиста обвинили в шпионаже (статья 276 УК РФ). Больше года Эван Гершкович находился в СИЗО. 19 июля 2024 года Свердловский областной суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Редакция The Wall Street Journal подтвердила передачу Эвана Гершковича из России.

Американский журналист Эван Гершкович Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Пол Уилан — 54-летний американец и бывший морской пехотинец. Американская пресса указывала, что его уволили в 2008 году после обвинения в хищении имущества, после чего он работал в службе безопасности компании, которая выпускает автомобильные детали.

Он несколько раз прилетал в Россию по рабочим вопросам, а в 2018 году, по его словам, приехал на свадьбу к другу. Тогда его задержали в Москве по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК). По версии следствия, американец был кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В 2020 году его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Свою вину Уилан отрицал, а уголовное дело связывал со своим давним знакомым, оперативником ФСБ, который хотел повышения на службе и не отдавал ему долг в размере 100 тысяч рублей, писал «Коммерсантъ». Отдельно он отметил, что любит Россию и регулярно сюда приезжал на протяжении 11 лет из-за интереса к русской культуре.

Адвокат бывшего морпеха Ольга Карлова в разговоре с MSK1.RU сообщила, что он находился в мородовской колонии. После сообщения о том, что Уилан станет участником обмена, правозащитница заявила, что они «много лет вместе с ним ждали этого момента».

— Если действительно, когда официально подтвердят наши власти о том, что обмен состоялся, мы будем просто счастливы. Надеемся, что он воссоединится со своей семьей, что его наконец дождутся. Поэтому ждем, — сообщила MSK1.RU адвокат Пола Уилана.

Его обмен подтвердили власти США.

Пол Уилан в суде Источник: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»











Владимир Кара-Мурза* — 42-летний оппозиционный политик, тележурналист и режиссер документальных фильмов. В 2015 и 2017 годах его госпитализировали с признаками отравления. В обоих случаях ему был поставлен диагноз «токсическое действие неучтенного вещества».

Журналиста задержали в апреле 2022 года во дворе своего дома в Москве за неповиновение сотруднику полиции. В июле того же года на Кара-Мурзу* завели уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации. Позже ему вменили статьи о госизмене и фейках об армии. В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.

Последнее время журналист пребывал в ИК-6 в Омской области. Накануне, 31 июля, адвокаты журналиста сообщили, что его увезли из колонии в неизвестном направлении. Наши коллеги из NGS55.RU также писали, что в Омске на неопределенный срок перенесли рассмотрение административного иска Владимира Кара-Мурзы*.

Его освобождение подтвердили власти США.

Что известно о деле политика Владимира Кара-Мурзы* Источник: Городские порталы

Олег Орлов* — 71-летний правозащитник, был сопредседателем центра «Мемориал»***. В феврале 2024-го его приговорили к 2,5 года колонии по обвинению в дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК).



Орлов* находился в СИЗО-2 Сызрани в Самарской области. Как сообщили в «Мемориале»***, 29 июля к нему приехал адвокат, которому в изоляторе сказали, что Орлов* убыл. Причины и место его перевода защитнику не назвали.

Олега Орлова* сначала оштрафовали на 150 тысяч рублей, но прокуратура потребовала отменить приговор, и дело отправили на повторное рассмотрение Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Лилия Чанышева — 42-летняя активистка, экс-координатор уфимского «штаба Навального»**. За работу в этой организации ее осудили на 7,5 года в июне прошлого года. А потом ужесточили приговор до 9,5 года. Чанышеву признали виновной по статьям об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1), призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280) и участию в НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239).

Накануне муж Чанышевой привез ей передачу в ИК-28 Березники в Пермском крае, но на месте выяснилось, что уже два дня активистка там не содержится. Она убыла из колонии еще в пятницу, 26 июля, однако куда именно — обеспокоенному супругу не сообщили. Это подтвердил MSK1.RU и адвокат оппозиционерки Рамиль Гизатуллин.



Наши коллеги из UFA1.RU обратились в пресс-службу УФСИН Башкирии, однако оперативного комментария получить не удалось. Также они попытались позвонить по всем указанным на официальном сайте ИК-28 номерам, однако там никто не взял трубку. Адвокат Гатин отмечает, что лично подал туда письменное заявление, однако ответа по нему пока нет.

Лилия Чанышева Источник: Ольга Блажнова / UFA1.RU











Ксения Фадеева — 32-летняя экс-депутат гордумы Томска, бывший координатор местного «штаба Навального»**. В декабре 2023 года ее осудили на 9 лет по статье об участии в экстремистском сообществе с использованием служебного положения и пропаганде создания НКО, посягающей на личность и права граждан.



Адвокат Фадеевой приехал в новосибирскую ИК-9, чтобы посетить осужденную, сообщили в группе поддержки экс-депутата.



— Администрация колонии указала, что Ксения «убыла». На вопросы адвоката о том, куда именно Ксению увезли, когда, в связи с чем ее вывезли, по чьему требованию этапируют, — представители колонии отвечать отказались. В колонию направлен адвокатский запрос, — следует из информации в группе.



Ксения Фадеева Источник: Привет. Мы за Фадееву / T.me











Александра Скочиленко — 33-летняя художница и активистка из Санкт-Петербурга. В ноябре 2023 года суд приговорил ее к семи годам колонии по делу о фейках о Российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Ее обвинили в том, что она заменила ценники в супермаркете на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине.



Художница содержалась в петербургском СИЗО-5 «Арсеналка». О переводе Скочиленко стало известно 28 июля. По словам представителей группы поддержки активистки, они узнали об этапировании случайно, когда им вернулось отправленное ранее «ФСИН-письмо».



Художница Саша Скочиленко Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»











Илья Яшин* — 41-летний оппозиционный политик. Он состоял в молодежном движении партии «Яблоко», позже стал соучредителем демократического движения «Солидарность». В него также входил Борис Немцов и шахматист Гарри Каспаров*. С 2017 по 2021 год Яшин* был депутатом Красносельского района Москвы.

Политика задержали в июне 2022 года в парке у Новодевичьего монастыря. Его обвинили в неповиновении сотруднику полиции. В декабре того же года приговорили к 8,5 года колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ. Поводом для этого стали высказывания Яшина* о событиях в Буче.

Накануне обмена инициативная группа политика сообщила, что он убыл из колонии в неизвестном направлении.

Илья Яшин* в суде Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Алсу Курмашева — 47-летняя журналистка «Радио Свобода»* (признано иностранным агентом и нежелательной организацией в РФ). Она освещала проблемы этнических и религиозных меньшинств. У Курмашевой есть российское и американское гражданство, последние годы она жила в Праге. В мае 2023 года журналистка приехала в Россию в связи с «неотложной семейной необходимостью».

В июне 2023 года ее задержали в аэропорту Казани, когда она планировала вернуться в Чехию. У Алсу изъяли паспорта и выписали ей штраф, так как она не оповестила МВД России о втором гражданстве и ПМЖ в Чехии. В октябре ее повторно задержали за «неисполнение обязанностей иностранного агента», сообщали наши коллеги из UFA1.RU. Позже журналистке предъявили обвинение в распространении военных фейков. В июле 2024 года Алсу Курмашеву приговорили к 6,5 года колонии общего режима.

Ее освобождение подтвердили власти США.



Андрей Пивоваров — 42-летний оппозиционный политик и бывший исполнительный директор «Открытой России» (организация признана нежелательной в РФ и запрещена). В июне 2021 года его сняли с самолета в Петербурге и задержали. Он планировал вылететь в Варшаву. «Фонтанка» писала, что соратники Пивоварова связывали это с тем, что его внесли в список разыскиваемых лиц.

Пивоварова этапировали в Краснодар, где его арестовали. Политику выдвинули обвинение по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Его приговорили к четырем годам тюрьмы.

Источник: Андрей Пивоваров / Facebook (деятельность запрещена в РФ)











Дитер (Демури) Воронин — уроженец Коми и политолог, у которого есть гражданства России и Германии. Его арестовали в Москве в феврале 2021 года по подозрению в госизмене. «Интерфакс» писал, что он мог передавать секретные сведения одной из стран НАТО. СМИ писали, что политолог признал вину и начал сотрудничать со следствием.

Он также стал фигурантом дела бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, осужденного за госизмену. По версии ФСБ, в 2015 году Сафронов передал Воронину некие данные о деятельности российских военных в Сирии. А тот передал их представителям Цюрихского университета Швейцарии и службе внешней разведки Германии. Обвинение указывало, что за эту информацию политолог заплатил журналисту $ 248. В феврале 2023 года Дитера Воронина приговорили к 13 годам и трем месяцам тюрьмы по делу о госизмене.

Дитер (Демури) Воронин Источник: «Дело Сафронова», выпуск передачи «Честный детектив» от 23.12.2023 / Youtube











Кевин Лик — гражданин России и Германии, самый молодой осужденный по делу о госизмене. С 2017 года жил с мамой в Майкопе (Республика Адыгея). В феврале 2023 года его задержали в аэропорту Сочи. По версии следствия, с конца 2021 года юноша фотографировал войсковую часть в Майкопе и планировал передать кадры немецким спецслужбам. В декабре 2023 года суд в Адыгее приговорил его к четырем годам лишения свободы по статье о госизмене. На момент вынесения приговора Кевину было 18 лет. Последнее время он отбывал наказание в ИК-14 Архангельской области.

Группа поддержки Кевина Лика сообщила, что его освободили в рамках сегодняшнего обмена заключенными.

Кевин Лик Источник: История Кевина Лика / T.me











Патрик Шебель — 38-летний гражданин Германии. Его задержали в аэропорту Петербурга после прохождения таможенного контроля. По данным следствия, он привез в Россию пакет с шестью мармеладными мишками, в составе которых обнаружили марихуану. В суде Шебель признал вину, заявил о намерении сотрудничать со следствием и сказал, что не хотел совершать преступление. С начала 2024 года он находился в СИЗО.

Герман Мойжес — петербургский велоактивист и юрист, который работал в компании «Аверс Германия». Фирма помогала получать ВНЖ в Европе. Его задержали в марте 2024 года и предъявили обвинение в госизмене. Подробности дела неизвестны. С мая он находился в московском СИЗО «Лефортово».

Также «Фонтанка» обратила внимание, что после сообщения об обмене заключенными карточка дела Германа Мойжеса пропала из базы Лефортовского суда.

Герман Мойжес — петербургский велоактивист и юрист Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»











Вадим Останин — 47-летний соратник Алексея Навального. Его задержали в Бийске в конце 2021 года, в марте 2022-го отправили в СИЗО. Останина признали виновным по статьям об организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК) и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК). Его приговорили к девяти годам колонии общего режима.

Рико Кригер — 30-летний гражданин Германии, который работал фельдшером скорой помощи в Красном кресте, писали немецкие СМИ. По версии белорусского следствия, он приехал в республику как турист, причем взял с собой беспилотник. По заданию СБУ Кригер фотографировал военные объекты, отправлял кадры украинским спецслужбам и установил взрывчатку на железной дороге. После чего хотел улететь в Баку. Немца задержали на территории Белоруссии 6 октября 2023 года и арестовали через неделю.



Его обвинили по шести статьям: «Акт терроризма» (ч. 3 ст. 289), «Агентурная деятельность» (ст. 358 прим. 1), «Наемничество» (ст. 133), «Создание экстремистского формирования либо участие в нем» (ч. 3 ст. 361 прим. 1), «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» (ч. 4 ст. 295) и «Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения» (ч. 4 ст. 309).



В июле 2024 года Белорусский суд приговорил Рико Кригера к высшей мере наказания — смертной казни. Немец обращался к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с прошением о помиловании 30 июля. В тот же день глава страны принял решение о помиловании.

Гражданин Германии Рико Кригер расплакался, узнав, что президент республики Александр Лукашенко его помиловал. Он сказал, что это лучший момент в его жизни Источник: телеканал ОНТ

На кого могут обменять российских заключенных

Артем и Анна Дульцевы — супруги из России. Их задержали в декабре 2022 года. По данным европейских правоохранителей, пара въехала в Аргентину по поддельным паспортам под именами Людвиг Гиш и Мария Мейер и осела в Словении. Артема, родившегося в Башкирии, на суде назвали «элитным офицером службы внешней разведки». Анну — «более высокопоставленным офицером» из Нижнего Новгорода.

Западные спецслужбы заявили, что они якобы работали на Службу внешней разведки России. Судебный процесс над супругами проходил в закрытом режиме. Их, по данным словенских медиа, 31 июля 2024-го признали виновными в шпионаже и назначили каждому год и семь месяцев заключения.

Артем и Анна Дульцевы Источник: фотомонтаж N1/Guardian/WSJ











Вадим Красиков — 58-летний уроженец Казахстана. По данным немецких следователей, он под видом туриста с поддельным паспортом приехал из Москвы в Париж в августе 2019 года. Оттуда через Польшу он отправился в Берлин, где застрелил 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Интерфакс указывал, что погибший был связан с террористическими организациями на Северном Кавказе. По данным РИА Новости, Хангошвили участвовал в подготовке теракта в Беслане и московском метро в 2004 году.



В 2021 году суд в Берлине приговорил Красикова к пожизненному заключению.



Максим Марченко — 51-летний предприниматель, который жил в Гонконге. Его арестовали в Америке в сентябре 2023-го по обвинению в закупках микроэлектроники двойного и военного назначения.



По данным Минюста США, Марченко с мая 2022 года по август 2023-го создал подставные компании, через которые приобретал технику для дальнейшей поставки в разные страны. В материалах дела, как писал Forbes, говорилось, что россиянин управляет тремя такими фирмами, зарегистрированными в Гонконге, — Alice Components, Neway Technologies и RG Solutions. По всем пунктам обвинения Марченко грозило до 50 лет тюрьмы.



Вадим Конощенко — россиянин, которого в США считают сотрудником ФСБ. Его арестовали в 2022 году в Эстонии по требованию американских властей. Вадима заподозрили в закупках товаров военного и двойного назначения для России в обход санкций. ТАСС также писал, что после обыска на складе в Эстонии, записанном на сына Конощенко, якобы обнаружили около 170 кг патронов различных калибров.

Вадима Конощенко перевезли из Эстонии в Америку в июле 2023 года. По выдвинутым обвинениям ему могло грозить до 30 лет тюрьмы.

Владислав Клюшин — 42-летний москвич и основатель IT-компании М13, которая занималась разработкой систем мониторинга СМИ, которую используют российские власти. В 2021 году его арестовали в Швейцарии и экстрадировали в США.

В феврале 2023 года суд в Бостоне признал Клюшина виновным в преступном сговоре и мошенничестве с ценными бумагами. Forbes писал, что, по данным следствия, он вместе с сообщниками взломал компьютерные сети американских фирм, чтобы получить инсайдерскую информацию. На этом он заработал десятки миллионов долларов. Свою вину москвич отрицал.

В августе 2023 года прокуратура США запросила бизнесмену 14 лет лишения свободы. Но в сентябре его приговорили в девяти годам тюрьмы.

Также была информация, что в обмене участвует 44-летний уроженец Кургана и создатель крупной криптобиржи BTC-e Александр Винник. В 2017 году его арестовали в Греции во время семейного отдыха по требованию ФБР. Его заподозрили в отмывании $ 4 миллиардов через BTC-e.

В 2019 году айтишника выдали французским властям, которые обвиняли его в вымогательстве и краже личных данных. В следующем году суд в Париже приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы. А в 2022 году его перевезли через Грецию в США, где ему уже могло грозить 55 лет заключения. Подробнее о его деле читайте здесь. Но позже стало известно, что он остается в тюрьме.



Создатель криптобиржи BTC-e Александр Винник Источник: эфир телеканала «Россия 1»











* Признан в РФ иностранным агентом.



** «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ.

