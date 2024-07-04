Фейковые странички, развод на контрафакт и пропажа денег. Эксперты — о том, как не нарваться на мошенников на маркетплейсах

Россияне всё чаще делают покупки в интернет-магазинах, но не всегда уверены в безопасности таких покупок Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Интернет-мошенники в России активно осваивают новую для себя площадку — маркетплейсы. МВД предупреждает: последнее время на популярных маркетплейсах появились фейковые продавцы, которые взламывают аккаунты посетителей и просто воруют деньги.



Также мошенники могут подключить автоплатеж без ведома пользователя. Если с карты списываются деньги за покупки, которые не совершались, необходимо проверить настройки автоплатежа. Один из самых явных признаков мошенничества — если у вас не требуют вводить реквизиты карты вручную. Вообще, если маркетплейс предлагает запомнить данные карты, лучше отказаться от этой функции.



Если аккаунт на маркетплейсе был взломан, необходимо немедленно связаться со службой поддержки и заблокировать карту, привязанную к аккаунту. Также необходимо сменить пароль от аккаунта и включить двухфакторную идентификацию, рекомендует МВД. MSK1.RU спросил у экспертов, как лучше всего себя обезопасить.



Сами виноваты?

Самой эффективной мерой профилактики мошенничества является внимательность и осторожность пользователей. Необходимо проверять адреса веб-сайтов маркетплейсов, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать коды подтверждения третьим лицам.



— Всё упирается в то, что самая слабая часть в любой системе безопасности — это именно человек. Одинаковые пароли на все сервисы или какие-то сложные пароли, которые пишут на бумажке и приклеивают рядом с монитором — это стандартная боль многих системных администраторов, — говорит MSK1. RU основатель агентства интернет-маркетинга OptimPro Антон Полилов.



Эксперт говорит, что не только на маркетплейсах, но и на других сервисах (где списываются деньги пользователя) нужно включать двухфакторную авторизацию. Тогда для подтверждения операции нужно ввести одноразовый пароль, полученный на телефон или электронную почту.



— Это очень удобно, так как без доступа к вашему телефону у злоумышленников не будет никаких возможностей вам навредить, — объясняет Полилов. — Кроме того, никогда не храните деньги и данные реальных карт в любых онлайн-сервисах. Самый простой и эффективный способ — создание виртуальных банковских карт, которые уже и нужно привязывать к аккаунту. При этом на таких виртуальных картах не храните значимые для вас суммы, а просто пополняйте непосредственно перед платежами. Бонусом это позволит избежать лишних списаний средств от тех сервисов, про которые вы уже давно забыли, а они про вас нет.



Откуда берутся фейковые продавцы и как их распознать

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников также обращает внимание на то, что большинство жертв мошенников виноваты сами — просто оказались невнимательны.



— Бороться с фейковыми страницами достаточно сложно. Пользователи часто не замечают подмены какой-то буквы или появления лишнего символа в адресной строке. Поэтому стоит еще раз напомнить о том, что адрес домена надо каждый раз проверять вручную и по буквам. Если вы не уверены, просто наберите в поисковике, и он выдаст вам официальный, верифицированный сайт, — говорит Гусятников. — Чтобы свести к минимуму риски взлома аккаунта, устанавливайте сложные пароли, которые будут не связаны с персональными данными, памятными датами и т. д. Используйте буквы верхнего и нижнего регистра, а также символы. Пароли я рекомендую менять примерно раз в полгода. Ну и, естественно, не хранить их в доступных местах.



Причем, как отмечают эксперты MSK1.RU, едва ли не опаснее откровенных мошенников фейковые селлеры, которые торгуют контрафактом или вообще «кидают» покупателей с поставками.



— Фейковые продавцы чаще всего закупают более дешевый товар, подделывают отзывы, экономят на упаковке, — говорит основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан. — Сами маркетплейсы усилили меры, ввели правила для регистрации селлеров, увеличились сборы, но фейковые продавцы всё равно есть.



— Ну а как проверить, кидала вам продает товар или честный продавец?



— У многих больших продавцов есть сайты, проверяйте разные маркетплейсы. Смотрим: если продавец действительно большой, он обычно продает на разных маркетплейсах один и тот же товар. Также можно посмотреть социальные сети продавца. Всегда читаем отзывы и смотрим историю покупок, если она есть, — говорит Корчагина-Озджан.

