«Сначала было 200 тысяч, а с января началось»: таксист из Челябинска показал, как у него сократилась зарплата на СВО

Валерий заключил контракт с Министерством обороны в июле прошлого года, после того, как попытался взять в военкомате военный билет для оформления на работу в таксопарк.

— У него было только приписное, а для трудоустройства нужен военник, хотя в армии не служил. Думали, может, в запас запишут, но в военкомате сказали: «Либо ты садишься как уклонист от девяти лет по нашим статьям, либо подписываешь контракт и идешь служить». Он пришел домой с повесткой и сказал: «Мам, вот так и так. Садиться я не хочу, я оформляюсь и иду туда». 23 июля его забрали и отправили в Чебаркуль, потом в Наро-Фоминск и под Луганск.

