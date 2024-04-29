«Сначала было 200 тысяч, а с января началось»: таксист из Челябинска показал, как у него сократилась зарплата на СВО

Валерий несколько лет работал в такси, прошлым летом он решил устроиться в таксопарк официально. Для этого понадобился военный билет, и
Колония или контракт
В редакцию 74.RU Валерий написал в начале апреля после получения расчетки с зарплатой за март.
— Возможно ли как-то выложить информацию о неполной выплате участникам СВО? Являюсь сам контрактником, призывался из Челябинска, в данный момент находимся на границе с Белгородом и получаем зарплату от 20–80 тысяч рублей, уже второй месяц, — написал Валерий.
Поскольку связь в зоне СВО плохая, подробную историю контрактника рассказала 74.RU его мама Татьяна.
Валерий заключил контракт с Министерством обороны в июле прошлого года, после того, как попытался взять в военкомате военный билет для оформления на работу в таксопарк.
— У него было только приписное, а для трудоустройства нужен военник, хотя в армии не служил. Думали, может, в запас запишут, но в военкомате сказали: «Либо ты садишься как уклонист от девяти лет по нашим статьям, либо подписываешь контракт и идешь служить». Он пришел домой с повесткой и сказал: «Мам, вот так и так. Садиться я не хочу, я оформляюсь и иду туда». 23 июля его забрали и отправили в Чебаркуль, потом в Наро-Фоминск и под Луганск.
В начале службы участник спецоперации получил все причитающиеся деньги — в сумме получилось около 400 тысяч рублей (зарплата и губернаторские выплаты). Около 200 тысяч рублей в месяц он получал до конца 2023 года. Татьяна даже отложила 300 тысяч на вклад, но в начале года доход стал стремительно уменьшаться.
Хотел накопить на квартиру
— Сначала зарплата была, как и обещали, около 200 тысяч, а в январе началось: сто с копейками, 60 [тысяч рублей]... Он отучился на оператора квадрокоптера, поработал маленько. Их кидают с места на место, но ничего толком они не делают, я так понимаю. Сидят в землянках недалеко от границы с Белгородской областью, — описывает ситуацию мать бойца. — Он уже и в военкомат писал, и депутату. Про их взвод или роту, я не знаю, как оно называется, как будто забыли. Но и их при этом всё равно нет-нет да обстреливают, взрывы слышно. Командир ему как-то сказал, что зарплата низкая из-за того, что они находятся не на самой Украине. Где обещанные суммы?
В расчетке за март указано, что бойцу начислено 67,2 тысячи рублей. После всех вычетов ему выплатили только 25,3 тысячи рублей. Мать бойца рассказала, что часть зарплаты забирают приставы в счет алиментов — она сама известила их о заключении контракта. За март из заработной платы вычли более 30 тысяч рублей.
— Он несколько лет не платил, потому что не хотят показывать ребенка, да и я его не вижу, внука. У них своя ситуация, в подробности не буду вдаваться. Но сейчас эти платежи идут, — заверила Татьяна. — Когда он был еще в Чебаркуле, я сама ходила к приставам с его контрактом, они при мне сделали запрос сразу. Он и не против этого. Единственное, что его возмущает, он не знает, на что они тратятся. Попросил у бывшей жены хоть какой-то отчет, в ответ услышал, что это не его дело.
Однако вычет алиментов с дохода в 200 тысяч рублей и с 67 тысяч — разные вещи, подчеркивает мама бойца. Во время отпуска перед Новым годом они за свои деньги экипировали участника СВО, а с весны она вынуждена и вовсе высылать ему деньги. Валерию и его сослуживцам не всегда хватает на еду, которую они покупают сами.
— Он когда пошел на СВО, говорил, что хоть накопит на квартиру себе. Но только в ноябре перевел мне 300 тысяч, я их под проценты положила и всё, больше отложить особо не получается. Цены там... булка хлеба стоит 200 рублей, литр молока — 250 рублей. Килограмм мяса, мяса они захотели, — смеется Татьяна. — 2,5 тысячи. Они ездят в ближайший город и платят карточкой. Но ему денег не хватает, поэтому я ему периодически перевожу свои. Сложно, конечно. Работаю поваром за 25 тысяч, а до пенсии мне еще 12 лет ждать.
Юрист: «Минимальная сумма — 195 тысяч»
Директор консалтингового агентства «Советник», юрист Константин Берсенев уверен, что Валерий должен получать минимальную сумму, которую выплачивают военным на СВО — 195 тысяч рублей. Даже если челябинец не участвует в наступлении и не зачислен в штурмовой отряд (что дает дополнительные выплаты).
— Размер денежного довольствия участников СВО зависит от должности, звания и выслуги лет военнослужащего. Минимальный размер составляет 195 тысяч рублей, из них 158 тысяч рублей — социальная выплата, а остальное — оклад, — перечислил эксперт. — Дополнительные выплаты предусмотрены за каждый день участия в активном наступлении (8000 тысяч рублей) и за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов (50 тысяч рублей). Отдельно оплачивается захват или уничтожение военной техники противника. Суммы начинаются от 50 тысяч рублей. Даже если ваш герой не участвует в активных боевых действиях, ему должен приходить минимальный размер выплаты в 195 тысяч рублей. У нас в работе были такие же случаи, и их удавалось урегулировать обращением в военную прокуратуру и не обращаться в суд.
Родные Валерия обращались в военную прокуратуру, но ответ еще не получили. Также они писали в военкомат Челябинской области, военком региона Андрей Максуров ответил, что боец вправе «обратиться к вышестоящему военному командованию или в военную прокуратуру для принятия мер к устранению данного нарушения» (копия ответа военкома есть в распоряжении редакции).
Редакция 74.RU направила официальный запрос в Единый расчетный центр Министерства обороны России. Ответ будет опубликован после получения.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Весной в нашу редакцию поступали и другие жалобы участников СВО на низкую зарплату. Например, около 40 тысяч рублей в месяц получает заключивший контракт в прошлом мае Владимир Осмаков. Совсем не было выплат у ушедшего на спецоперацию из