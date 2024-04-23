В России у мигрантов стали отнимать гражданство за преступления. Как на самом деле работает закон

За какие преступления мигранты могут остаться без российского гражданства Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











С конца 2023 года в разных городах России сообщают о мигрантах, которые остались без гражданства за совершенные преступления. В декабре прошлого года в Москве изъяли паспорта РФ у двоих фигурантов дела о незаконном обороте наркотиков. Об этом писали наши коллеги из «Фонтанки». «Коммерсант» сообщал, что в Челябинске двум братьям-иностранцам прекратили гражданство РФ за уклонение от воинского учета. Позднее — в марте 2024 года — без российского паспорта остался мигрант в Ярославской области. Его тоже осудили по статье, связанной с наркотиками.

Это произошло после вступления в силу федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Как он работает, на кого распространяется и что на самом деле значит для мигрантов? Наши коллеги из 76.RU разбираются в этом материале.

«Лишить гражданства нельзя»

В правовом поле России не существует такого термина как «лишение гражданства». В старом законе от 2002 года подобный процесс называли «отмена решения о приеме в гражданство Российской Федерации». 26 октября 2023 года вступил в силу новый федеральный закон: «О гражданстве Российской Федерации». И в нем термин звучит так: «прекращение гражданства Российской Федерации».

— Раньше мы решения о приеме в гражданство отменяли, сейчас мы прекращаем гражданство Российской Федерации по основаниям, предусмотренным федеральным законом о гражданстве, — объяснила 76.RU начальник отдела гражданства управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области Наталья Расказчикова.

Прекратить гражданство можно в нескольких случаях. Первый: личное желание человека. Этот вариант распространяется как на людей, получивших российское гражданство по рождению, так и на приезжих. И в том и в другом случае необходимо гражданство другого государства.

— Также у человека не должно быть долгов перед нашей родиной. Если это мужчина до 30 лет, то у него должен быть военный билет. То есть он должен исполнить воинскую обязанность. Человек, который хочет выйти из гражданства РФ, не должен преследоваться в уголовном порядке компетентными органами, — рассказала Наталья.

Закон построен таким образом, чтобы количество нелегалов на территории страны в перспективе сокращалось.

Прекращают гражданство только мигрантам

Второй случай, когда человек может остаться без российского гражданства, распространяется только на тех, кто когда-то приехал из другой страны. Эти ситуации как раз и описаны в новом законе «О гражданстве Российской Федерации».

Приезжий с российским паспортом может лишиться его из-за того, что предоставил недостоверные сведения во время оформления гражданства. Например, скрыл, что когда-то менял фамилию, или использовал фальшивые документы. Правоохранители должны выявить этот факт в течение десяти лет после признания человека гражданином РФ.

— Как пример предоставления ложных сведений: допустим, мы выявляем, что человек, когда подавал документы на гражданство, не заявил, что у него была другая фамилия. Такое часто у нас бывает с женщинами. Иногда это выясняется, когда граждане идут подавать документы на оформление пенсии и вываливают там все документы, в том числе те, которые скрыли при подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации. Соответственно, пенсионный орган запрашивает у нас, мы выявляем этот факт сообщения ложных сведений и направляем исковое заявление в суд, — рассказала Наталья Расказчикова.

Женщины иногда скрывают смену фамилии при разводе. Работа в отделе идет постоянно.

— Бывает, что мигранту закрыли въезд в страну, — он поменял данные и въехал обратно. В судебном порядке выносится решение, и прекращается гражданство при согласовании с президентом Российской Федерации. Сейчас к нам поступило три таких решения суда. Мы собираем информацию о гражданах и будем направлять ее в комиссию при президенте, — добавила эксперт.

Гражданство прекращают за все преступления?

Предоставление ложных сведений при получении гражданства — это административная статья. Сейчас же речь пойдет о тех, кто может лишиться российского паспорта за уголовные преступления. Закон «О гражданстве РФ», вступивший в силу в октябре, как раз расширяет перечень статей, за судимость по которым можно остаться без гражданства.



В основном это тяжкие составы, касающиеся половой неприкосновенности, незаконного оборота оружия, наркотиков, мобилизации, преступлений против государства, экстремизма, терроризма и другие.

Перечень статей УК, за которые прекращают гражданство Узнать Гражданство Российской Федерации прекращается, если человек приобрел гражданство РФ в результате признания гражданином Российской Федерации на основании федерального конституционного закона, международного договора Российской Федерации или приема в гражданство Российской Федерации и совершил одно из преступлений (осуществил приготовление к преступлению или покушение на преступление), предусмотренных частями третьей — пятой статьи 131, частями четвертой — шестой статьи 134, частями четвертой и пятой статьи 135, частями второй и третьей статьи 186, статьями 205, 205.1, частью второй статьи 205.2, статьями 205.3, 205.4, 205.5, 206, 207.3, 208, 209, 210, 210.1, частью четвертой статьи 211, частью первой статьи 212, статьей 212.1, частями четвертой — шестой статьи 222, частями второй — шестой статьи 222.1, частями четвертой — шестой статьи 222.2, частями второй и третьей статьи 223.1, частями третьей и четвертой статьи 226, частью третьей статьи 226.1, частями второй и третьей статьи 228, частями третьей — пятой статьи 228.1, частями второй — четвертой статьи 229, частями второй — четвертой статьи 229.1, частями второй — четвертой статьи 230, частями первой и второй статьи 239, статьями 243.4, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 280.1, 280.2, 280.3, 281, 281.1, 281.2, 281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 283, 284.1, 284.2, 295, 317, 328, 329, 330.1, 338, 339, 354, 354.1 и 361 уголовного кодекса либо сопряженных с осуществлением террористической или экстремистской деятельности и предусмотренных статьями 318 и 360 уголовного кодекса.



Мигранту могут прекратить гражданство лишь в том случае, если он был осужден по одной из перечисленных статей и решение вступило в законную силу. До тех пор человек продолжает считаться гражданином РФ.



— Основанием для прекращения гражданства является вступивший в законную силу приговор суда. У нас в стране действует презумпция невиновности, — уточнила Наталья Расказчикова.

То есть на этапе расследования дела гражданство прекратить не могут.

А те, у кого погашенная судимость?

Прекратить гражданство могут и человеку с погашенной судимостью. Даже если мигрант отбывал наказание несколько лет назад, он всё равно рискует лишиться паспорта. Однако за ним остается право обжаловать решение суда, как, впрочем, у всех, кто попал под статью о прекращении гражданства.

— Человек вправе обжаловать решение о прекращении гражданства РФ в Министерстве внутренних дел РФ и в суде. Соответственно, если решение «устоит», мы дальше смотрим, начал гражданин процедуру легализации на территории Российской Федерации или нет. Если он находится в местах лишения свободы, то здесь, если прекращается гражданство Российской Федерации, наше заключение «устояло», его могут депортировать с территории России, — объяснила Наталья Расказчикова.

Если у мигранта в тюрьме прекращают гражданство, его могут депортировать из России Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Прекращение гражданства — процесс небыстрый. Провести эту процедуру из-за совершения преступления может только тот орган, который принимал решение о его приобретении. То есть если мигрант получил паспорт в одном регионе, а преступил закон в другом, — запускается бюрократическая машина.



— Допустим: человек приобрел гражданство в Иванове, совершил преступление и был осужден в Ярославской области. В данной ситуации прекращать гражданство будет компетентный орган Ивановской области. Здесь мы взаимодействуем со всеми регионами Российской Федерации. В настоящее время у нас порядка десяти таких приговоров направлено в другие регионы Российской Федерации, — рассказала Наталья Расказчикова.

Пинком из России?

Если у человека прекратили гражданство, это еще не значит, что он будет незамедлительно выслан из страны. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. Например, если у мигранта при прекращении гражданства РФ нет паспорта другой страны, у него будет еще 10 лет, чтобы жить в России на законных основаниях.

— Если в результате прекращения гражданства Российской Федерации гражданин становится лицом без гражданства, по его заявлению ему выдается временное удостоверение личности для лица без гражданства сроком на 10 лет с возможностью продления. То есть если человек добровольно выходит из гражданства Российской Федерации, мы не допускаем того, чтобы он стал лицом без гражданства, это условие закона. А в случае прекращения гражданства Российской Федерации вследствие несоблюдения Конституции Российской Федерации либо сообщения ложных сведений мы действуем в соответствии с законодательством, — рассказала Наталья Расказчикова.

Если же мигрант имеет гражданство другой страны, в большинстве случаев ему придется уехать. Однако это не отменяет возможности вернуться в Россию спустя какое-то время и вновь получить местный паспорт.

— Получается, что у гражданина после прекращения гражданства Российской Федерации всё «обнуляется»: либо у него на руках паспорт гражданина иностранного государства, либо он из иного гражданства вышел и в результате стал лицом без гражданства. Данный гражданин может начать процедуру легализации сначала, чаще всего ему необходимо покинуть территорию Российской Федерации. Если он такой возможностью не воспользовался, либо он находится в местах лишения свободы, то, соответственно, здесь у нас существуют меры административного воздействия, вплоть до удаления с территории Российской Федерации. Всё зависит от конкретной ситуации и конкретного человека. Нет такой практики: «прекратили и тут же удалили», — рассказала специалист.

После прекращения гражданства РФ человек обязан сдать паспорт. Документ считается недействительным Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











А куда будут насильно отправлять тех, кто преступил закон и остался без гражданства? В этом случае в дело вступает реадмиссия, или выдворение из страны. По правилам, осужденного могут направить в ту страну, гражданином которой он являлся до переезда в Россию. Даже если у него нет зарубежного паспорта.



Реадмиссия — согласие государства на обратный прием своих граждан.

— У нас есть разные способы удаления с территории страны: депортация, есть административное выдворение и реадмиссия. Мы пользуемся процедурой реадмиссии как раз в том случае, если человек является лицом без гражданства. Отличие депортации от административного выдворения: человек может быть удален с территории Российской Федерации в ту страну, из которой он к нам прибыл, — объяснила Наталья Расказчикова. — Если человек отбывает наказание в местах лишения свободы, в отношении него выносится решение о нежелательности проживания и его депортируют с территории Российской Федерации.

Кто под ударом?

Полиция обращает внимание на всех мигрантов с судимостью из перечня после того, как те стали гражданами России или сообщили ложные сведения при регистрации. Каждого проверяют: как человек живет сейчас, платит ли налоги, соблюдает ли закон. Эти факторы могут сыграть немаловажную роль, когда будет приниматься решение о прекращении гражданства.

— Имеются случаи, что гражданин приговорен по той статье, которая есть в перечне, к условному сроку. Соответственно, мы запросили информацию в уголовно-исполнительной инспекции, где он, что с ним. Запрашиваем информацию и в других органах государственной и исполнительной власти, — пояснила Наталья Расказчикова. — По данному направлению работы мы находимся на постоянной связи с МВД РФ, все решения о прекращении гражданства Российской Федерации мы направляем в МВД РФ, они, в свою очередь, в комиссию при президенте Российской Федерации по вопросам гражданства.