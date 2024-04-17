Из маленького города на мировую сцену. За выступлениями россиянки следили звезды Голливуда — ее история

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Зоя Неджефова выступала во всемирно известном шоу «Цирк дю солей»

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Зоя Неджефова из Тюмени выступала в одном из самых знаменитых мировых шоу — «Цирке дю Солей». Для этого она прошла невероятный путь: от обычной спортсменки до дважды чемпионки мира по спортивной акробатике. После завершения карьеры в спорте у нее возникла идея — стать цирковой артисткой. И это получилось.

Зоя дважды работала в «Дю солей». Перед получением работы ей пришлось пройти сразу несколько кастингов. Когда ее взяли, вместе с цирком они отправились в турне по городам. На ее выступления приходили мировые звезды — Брэд Питт, Анджелина Джоли, Мэл Гибсон, Хью Джекман, популярные спортсмены. Во второй раз она уже жила в Америке и выступала в Лас-Вегасе. Жизнь в этом городе ей не очень понравилась. Обо всем этом — в коротком видео.

Полную версию разговора с тюменкой смотрите в этом материале.

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