«Издевался над ней часами»: в деле казахстанского экс-министра, забившего жену, всплыли ошеломляющие подробности

Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Десятки тысяч человек в прямом эфире наблюдают, как в Казахстане судят экс-министра Куандыка Бишимбаева. Он обвиняется в том, что до смерти забил свою молодую жену. Раньше Бишимбаева признавали виновным по более мелким преступлениям, и он довольно быстро выходил на свободу. Теперь общественность требует справедливого наказания, адвокаты всеми силами выгораживают своего подзащитного, а в истории появляются всё более ошеломляющие подробности.



Судмедэксперт разбил защиту Бишимбаева

Жестокая расправа Бишимбаева над Салтанат произошла в ноябре 2023 года. Пара отправилась в ресторан после концерта Билана, где между ними сразу начался конфликт: экс-министр начал избивать девушку, а когда она попыталась спрятаться в VIP-кабинке, выломал дверь. Там он продолжил истязать Салтанат. Ее бездыханное тело медики обнаружили лишь на следующий день.

С самого начала судебного процесса адвокаты Бишимбаева пытались убедить присяжных, что смерть Салтанат могла наступить из-за хронической гематомы головного мозга. Якобы она обострилась от ударов мужа и стала причиной смерти девушки.



Однако судмедэксперт Тахир Халимназаров, который составлял заключение о причинах травм Салтанат, разбил эту версию защиты. По его словам, гематома была слишком малой по размеру и никак не могла привести к смерти.

Также для наглядности того, как Бишимбаев избивал Салтанат, эксперт показал повреждения на теле девушки на манекене — синим он наносил кровоподтеки, а красным — ссадины.

Источник: TENGRI TV / Youtube.com











Таким образом он разбил еще один довод защиты — якобы Салтанат повредила голову, потому что не могла стоять на ногах от выпитого алкоголя. Эксперт заявил, что от падений такие раны получить невозможно.

— Каких-либо повреждений, характерных для падения, соударения, нет. Это было подтверждено заключением экспертов при осмотре трупа. И мы тоже приходим к выводу, что никаких инерционных травм, характерных для падения и соударения, нет, — заключил Халимназаров.

Не бывает такого многократного падения, чтобы образовался такой комплекс повреждений. Это исключено. Тахир Халимназаров, судмедэксперт

Судмедэксперт также подтвердил, что девушку душили — на это указывают синяки на ее шее. При этом Халимназаров подчеркнул, что Салтанат погибла именно от закрытой черепно-мозговой травмы. Однако если бы девушка не умерла от ЗЧМТ, то причиной смерти стало бы удушение.



— Кровоизлияния в склерах, под плеврой и в миокарде. В области шеи кровоизлияния в толще мышц. Всё это свидетельствует о факте сдавления шеи, — заявил Халимназаров. — Это входит в перечень повреждений, характерных для механической асфиксии. Это признаки удушения.



«Издевался над ней часами, в итоге жестоко убил»

На сторону погибшей Салтанат встала бывшая жена Бишимбаева Назым Кахарман, родившая от него троих детей. За 14 лет, которые она провела с экс-министром, женщина тоже регулярно страдала от мужа.



— Классика! Во всем виновата сама! И я тоже слушала его вкрадчивый голос с внушением, что со мной тоже что-то не так, а он клевый, — написала Назым в соцсетях.



Однако Назым и подумать не могла, что ее бывший муж способен на такую жестокую расправу. И если раньше она пыталась отзываться о Бишимбаеве с уважением, то теперь не сдерживает эмоции.



— Это просто ужас! Бедная девочка! Издевался над ней часами, в итоге жестоко убил, — заявила Назым.



Назым Кахарман выразила соболезнования семье Салтанат.

Источник: Городские порталы

Кадры с места преступления и звонок в скорую

Впервые с начала расследования сторона обвинения показала кадры, снятые в той самой VIP-комнате, где погибала Салтанат. Окровавленные стены и вырванные клоки волос проливают свет на то, что творилось за закрытыми дверьми.

Источник: TENGRI TV / Youtube.com











Источник: TENGRI TV / Youtube.com











На камеру попала и дверь, за которой Салтанат пыталась спрятаться от разгневанного мужа. В Гневе Бишимбаев пробил ее насквозь.

Источник: TENGRI TV / Youtube.com











Также в ходе недавнего заседания суд заслушал расшифровку звонка Бишимбаева в скорую.

— Можно, пожалуйста, скорую нам. Достык, 16, ресторан «Бао», — говорит Бишимбаев.

— Упала, ударилась? — спрашивают в скорой.

— Не знаю, — отвечает экс-министр.

Затем медики начали объяснять, как проверить пульс у девушки.

— Два пальца на шею вдоль трахеи положите, проверьте, пульс есть? Потому что, если нет пульса, сейчас будем реанимировать до приезда скорой помощи, — дают указания врачи.



Но вместо того чтобы реанимировать свою жену, Бишимбаев начал лишь плакать и причитать: «Салта, Салта, Салта...»

Источник: TENGRI TV / Youtube.com

«Он просил сделать видео, где я голая»

На заседании суда также зачитали переписку покойной Салтанат с подругой. В ней девушка признается, что хочет уйти от мужа, но боится, что Бишимбаев начнет ей мстить.



— Типа у моей семьи есть фото с побоями, мол, мы будем его шантажировать тем, что опубликуем, — писала Салтанат подруге.



Чтобы хоть как-то обезопасить себя и получить «рычаг давления», Бишимбаев требовал от Салтанат интимные фото и видео.



— Он просил сделать видео, где я голая, чтобы у него тоже был рычаг давления на меня. Он говорил, что это гарантия того, что никто не будет его шантажировать. Я ему сказала: «Ты просто монстр». Но я знала, что без видео он меня не отпустит, — признавалась Салтанат.



Салтанат несколько раз безуспешно пыталась сбежать от мужа-тирана, но на этот раз была настроена серьезно, даже попросила у подруги номер адвоката.

— Он не отдаст мне вещи. Мне надо с кем-то приехать, может, с папой, с дядями. Мне уже ничего не нужно, я просто хочу забрать свои вещи, — писала девушка незадолго до трагедии.



Брат на скамье подсудимых

Всё то время, пока Салтанат умирала в VIP-кабинке ресторана, рядом с Бишимбаевым находился его брат Бахытжан Байжанов. Муж-тиран позвонил родственнику утром 9 ноября и попросил отвезти их с Салтанат домой. Но никто никуда не поехал — весь день Бахтыжан помогал брату замести следы, во всем его слушался и не спешил звать медиков на помощь.



Уже находясь на скамье подсудимых, Бахтыжан заявил, что не хочет сидеть рядом со своим братом — по его словам, Бишимбаев давит на него, заставляя давать нужные показания.

Бахытжан Байжанов на скамье подсудимых Источник: Jogargy_sot / T.me











Родственники Салтанат готовы простить Бахтыжана — дядя погибшей Кайрат Нукенов заявил, что брату Бишимбаева нужно всего лишь прекратить покрывать преступника.

— Если он осознал и расскажет всю истину, тогда, конечно, мы подумаем и примем решение. Он находится под следствием только благодаря своему брату. Ему он должен сказать большое спасибо за то, что уже пять месяцев находится под следствием, — заявил Кайрат Нукенов. — У него есть дети, супруга, родители. Очень хорошая семья. Байжанов не до такой степени испорчен, как Бишимбаев. Он всё делает под влиянием. Если будет давать в суде истинные показания, мы готовы простить.



Закон Салтанат

Трагедия Салтанат помогла обратить внимание властей на проблему домашнего насилия в Казахстане. Сенат парламента Казахстана уже подготовил и одобрил «Закон Салтанат» сразу в двух чтениях.

Документ усилит защиту прав женщин и детей, а также ужесточит ответственность за преступления, совершенные в их адрес.



Если закон вступит в силу, то за нанесение побоев средней тяжести, а также причинение тяжкого вреда здоровью насильника лишат свободы. За преступление сексуального насилия над ребенком, а также убийство малолетнего суд начнет приговаривать к пожизненному лишению свободы.



Также законом устанавливается наказание за склонение или содействие к совершению самоубийства и вводится ответственность за домогательства лиц младше 16 лет.



Документ направлен на подпись президенту Казахстана Токаеву. Как только он его подпишет, закон вступит в силу.



Суд над братьями продолжается. Бишимбаева обвиняют по статьям «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание», Байжанова — по статьям «Укрывательство» и «Недонесение о преступлении».

