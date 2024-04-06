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Страна и мир Одна из сиамских близнецов вышла замуж — кадры с этой свадьбы обсуждает весь мир

Одна из сиамских близнецов вышла замуж — кадры с этой свадьбы обсуждает весь мир

Сестры работают учителями в младших классах и хотят стать матерями

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В Сети завирусились кадры со свадьбы знаменитых сиамских близнецов Хенсел. Замуж одна из сестер вышла в 2021 году, но известно об этом стало только сейчас: Эбигейл и Бриттани никогда не любили выставлять напоказ свою личную жизнь и дела романтические держали в тайне от общественности.

— Всему миру не обязательно знать, с кем мы встречаемся, что мы собираемся делать и всё такое прочее, — говорят близнецы.

Правда, замуж вышла только одна из сестер — Эбигейл. Ее избранником стал медбрат и ветеран армии США Джошуа Боулинг.

Эбби и Бит — два разных человека в одном теле. У них разные характеры и вкусы, Эбигейл контролирует правую сторону тела, а Бриттани — левую, в их общем теле два позвоночника, два сердца, но общая кровеносная и репродуктивная система. Несмотря на это, Эбби и Брит не раз говорили, что хотят стать матерями, и стараются жить полноценной и яркой жизнью.

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Сиамские близнецы Свадьба
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