Одна из сиамских близнецов вышла замуж — кадры с этой свадьбы обсуждает весь мир

Источник: Городские порталы

В Сети завирусились кадры со свадьбы знаменитых сиамских близнецов Хенсел. Замуж одна из сестер вышла в 2021 году, но известно об этом стало только сейчас: Эбигейл и Бриттани никогда не любили выставлять напоказ свою личную жизнь и дела романтические держали в тайне от общественности.



— Всему миру не обязательно знать, с кем мы встречаемся, что мы собираемся делать и всё такое прочее, — говорят близнецы.



Правда, замуж вышла только одна из сестер — Эбигейл. Ее избранником стал медбрат и ветеран армии США Джошуа Боулинг.

