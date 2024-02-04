Шестимиллионный гость выставки «Россия» вместе с семьей отправится на День оленевода

За три месяца работы выставка-форум «Россия» приняла шесть миллионов посетителей. Юбилейным оказался москвич Дмитрий Ершов. По традиции от организаторов выставки гость получил подарок — поездку в Салехард на День оленевода.
На выставку Ершов приехал вместе с женой Ириной и детьми —
По словам организаторов, в ходе поездки Дмитрий и его семья пройдут церемонию пересечения полярного круга и получат именные сертификаты полярников. По словам замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяны Бучковой, семью Ершовых ожидает насыщенная программа — они смогут посмотреть на гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, попробовать местные блюда и увидеть красоты Арктики.
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.