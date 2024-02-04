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Шестимиллионный гость выставки «Россия» вместе с семьей отправится на День оленевода

Вернутся домой москвичи с сертификатами настоящих полярников

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Дмитрий и его семья пришли на ВДНХ ровно через три месяца открытия выставки «Россия»

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За три месяца работы выставка-форум «Россия» приняла шесть миллионов посетителей. Юбилейным оказался москвич Дмитрий Ершов. По традиции от организаторов выставки гость получил подарок — поездку в Салехард на День оленевода.

На выставку Ершов приехал вместе с женой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой. В Москве семья живет четыре года, до этого они жили в Красноярском крае и Хакасии. Дмитрий — уроженец Забайкальского края, работает в финансовой сфере.

По словам организаторов, в ходе поездки Дмитрий и его семья пройдут церемонию пересечения полярного круга и получат именные сертификаты полярников. По словам замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяны Бучковой, семью Ершовых ожидает насыщенная программа — они смогут посмотреть на гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, попробовать местные блюда и увидеть красоты Арктики.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

Выставка-форум на ВДНХРоссияСалехард
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