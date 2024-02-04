Шестимиллионный гость выставки «Россия» вместе с семьей отправится на День оленевода

По словам организаторов, в ходе поездки Дмитрий и его семья пройдут церемонию пересечения полярного круга и получат именные сертификаты полярников. По словам замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяны Бучковой, семью Ершовых ожидает насыщенная программа — они смогут посмотреть на гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, попробовать местные блюда и увидеть красоты Арктики.