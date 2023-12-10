Слово пахана. Криминальный авторитет из 90-х высказался о романтизации бандитизма и нашумевшем сериале

По словам собеседника редакции, как таковой романтизации преступности не было, но многие люди, в основном молодые, всё равно хотели стать бандитами.

— Тем ребятам, которые могли себе позволить вести себя так, как хотели, определенные структуры позволяли это делать и им ничего за это не было, — сообщил бывший преступник. — Окружающие видели это и понимали, что кому-то можно, кому-то нельзя. А кому можно, видимо, они действительно хороши собой, и поэтому это круто. Я лично знаю случаи, когда людей за убийство и разбой не наказывали. Всё это было у меня на глазах, я всё это пережил. Когда за бутылку водки сажали, а за избитого до смерти просто ругали. В связи с менталитетом русским, человек молодой, который еще ничего не достиг, смотрит на своего соседа, который идет грабить, хулиганит, платит кому надо, и ему за это ничего нет. А потом покупает красивую новую «десятку», и девочки там у него. Человек думает: «Как классно, я тоже так хочу».