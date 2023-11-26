Жилье в Турции теряет популярность у россиян: стоит ли вкладывать деньги в квартиру за границей сейчас

Бум на турецкую недвижимость — всё. Квадратные метры у Средиземного и Мраморного морей перестали быть популярными у россиян: дороговизна, дикая инфляция и усложнение получения ВНЖ принесли свои плоды. Наши коллеги из MSK1.RU узнали, что сейчас со спросом на квартиры в Турции и куда теперь люди инвестируют с большим желанием.
Берег турецкий привлекал россиян еще с 90-х, когда границы открылись и люди получили возможность свободно путешествовать по всему миру. Ласковый средиземноморский климат, дешевые продукты и квартиры, простая процедура легализации привели к тому, что в Анталье выросло число продаж жилья гражданам бывшего СССР. Следом подтянулся и Стамбул — активные продажи жилья россиянам тут начались в середине 2000-х.
Статистику, на которой был виден стремительный рост продаж и доходов риелторов, прервала в 2020 году пандемия коронавируса. Продажи недвижимости как иностранцам, так и местным упали до минимума. Однако
Турецкий статистический институт Turkstat обнародовал данные, что в октябре 2023 года граждане РФ купили в Турции 713 квартир. При этом в сентябре россияне стали собственниками 722 объектов жилой недвижимости, в августе — 733, а в июле — 773. Владелец агентства «Альфа-недвижимость» Наталья Мандрыкина, которая занимается продажами недвижимости в Турции и Таиланде, объясняет причину такой динамики.
— По Турции есть небольшая просадка в связи с тем, что были катастрофы в этой стране, спрос сразу заметно снизился. Тем не менее покупать недвижимость люди продолжают, но чисто для отдыха, — рассказала MSK1.RU риелтор Наталья Мандрыкина. — Вообще продажи недвижимости в Турции и других странах есть, но уменьшился спрос. Это связано со спецоперацией, которая началась в феврале 2022 года: с этого момента начал падать спрос, потом было опять небольшое повышение. Но сейчас инвесторы — те, кто предпочел остаться в России — планируют покупки свои на Черноморском побережье, очень много.
Руководитель турецкого агентства недвижимости Wisrem Абдуллах Аслантюрк говорит, что в целом в Турции наблюдается серьезный спад покупки жилья по сравнению с предыдущими годами. Причина этого в том, что экономический кризис, переживаемый во всем мире, серьезно ощущается и в Турции.
— Продажи иностранным инвесторам значительно снизились в последние месяцы. Основная причина этого — опасения по поводу того, будут ли сохранены права, предоставленные иностранным инвесторам, после выборов. Реакция против граждан некоторых стран также заставила иностранцев отложить инвестиции в недвижимость в этот период, — отмечает специалист. — Мы внимательно следим за рынком недвижимости в других странах и видим, что Турция — страна, которая наиболее симпатична российским покупателям. Мы возлагаем большие надежды на российский рынок, поэтому продолжим предпринимать необходимые шаги и предлагать россиянам интересующие их объекты.
Российские специалисты в сфере продаж недвижимости в Турции считают, что россияне меняют область инвестирования. Люди устали от раскрученных Антальи и Стамбула и хотят море-солнце-инфраструктуру, только по более доступным ценам.
— Безусловно, бума рынка нет, как год назад, но спрос есть. Много интересантов, кто хочет «дачу у моря», кто хочет купить недвижимость для ВНЖ, кто хочет вложиться, инвестируя средства, — добавляет управляющий партнер по турецкой недвижимости агентства Wisrem Марк Усов. — Кроме южного берега Турции, есть много прекрасных мест, где цены значительно дешевле, а качество жилья, возможно, даже и лучше: Измит, Башискеле, Ялова, Бурса, Муданья. Не будем стесняться развивать данное направление.
Риелтор Наталья Мандрыкина полагает, что будет происходить перераспределение интересов инвесторов от Турции в Краснодарский край. Она отмечает, что спрос на недвижимость в городах юга России увеличился.
— Сейчас большим спросом пользуется покупка загородной недвижимости и апартаментов в городах Черноморского побережья. Там строят большие комплексы, где можно купить себе студию, квартиру, однокомнатную, двухкомнатную, даже трехкомнатную, где можно жить со всеми комфортными условиями, как в Турции. На юге России появляется всё больше и больше таких объектов, расширяется база застройщиков, и это стимулирует, конечно, наших покупателей по всей России переезжать сюда, — рассказала глава агентства недвижимости.
Эксперты объясняют, что россияне по-прежнему покупают жилье за границей, чтобы получать прибыль в иностранной валюте из-за нестабильного курса рубля.
— Пиковый спрос, который был на квартиры прошлой осенью со стороны россиян, прошел. Теперь стабилизировались цены и рынок, турецких покупателей с деньгами стало меньше. Поэтому я считаю, что сейчас самое благоприятное время, чтобы купить недвижимость в Стамбуле, — уточняет риелтор из агентства Coldwell Bankers.
Альтернативу или конкуренцию Анталье, Стамбулу и даже Дубаю может составить Северный Кипр. Продажи недвижимости в непризнанной республике набирают обороты, почему — объясняет риелтор.