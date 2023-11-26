Жилье в Турции теряет популярность у россиян: стоит ли вкладывать деньги в квартиру за границей сейчас

Статистику, на которой был виден стремительный рост продаж и доходов риелторов, прервала в 2020 году пандемия коронавируса. Продажи недвижимости как иностранцам, так и местным упали до минимума. Однако 2022-й подстегнул рынок, а 2023-й привел к новому обвалу.



Турецкий статистический институт Turkstat обнародовал данные, что в октябре 2023 года граждане РФ купили в Турции 713 квартир. При этом в сентябре россияне стали собственниками 722 объектов жилой недвижимости, в августе — 733, а в июле — 773. Владелец агентства «Альфа-недвижимость» Наталья Мандрыкина, которая занимается продажами недвижимости в Турции и Таиланде, объясняет причину такой динамики.

