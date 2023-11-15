В Wildberries снова поменяли правила для клиентов: главные изменения

Спустя три дня представители Wildberries встретились с Генпрокуратурой. Там же с маркетплейсом общались сотрудники Банка России и Роспотребнадзора. В итоге компания решила отказаться от скандальной комиссии за оплату картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс пообещал вернуть удержанные деньги всем своим клиентам.