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В Wildberries снова поменяли правила для клиентов: главные изменения

Корректировки внесли после проверки Генпрокуратуры

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По новым правилам покупатели больше не обязаны проверять качество товара при получении

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Маркетплейс Wildberries изменил правила для клиентов после проверки Генпрокуратуры, которая прошла в середине октября. Поводом стала комиссия за оплату товаров картами Visa и Mastercard, а также взимание платы за возврат. В Генпрокуратуре сообщили, что изменил маркетплейс за это время:

  • покупатели больше не обязаны проверять качество товара при получении, а датой возврата определен момент отказа от него;
  • срок доставки товара можно продлить только по согласованию с покупателем;
  • зафиксировано безусловное право покупателя отказаться от купленного товара, в том числе технически сложных устройств;
  • сокращен срок рассмотрения претензий о замене товара.

Кроме того, онлайн-площадка тестирует новый функционал, с помощью которого можно будет отменить заказ через личный кабинет.

Что касается компенсации расходов за возврат, то в отдельных случаях она всё же сохранится. Это будет касаться клиентов с низкой долей выкупа заказов, а также случаев с доставкой на значительные расстояния. Покупателю в момент заказа будут сообщать о том, какой будет сумма комиссии за возврат товара.

9 октября на маркетплейсе Wildberries ввели комиссию 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт Visa и Mastercard. Как сообщил тогда директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников, эта комиссия — вознаграждение банку, который будет обрабатывать этот платеж. Комиссию ввели из-за особенностей операционно-технологического процесса приема платежей по таким картам.

Спустя три дня представители Wildberries встретились с Генпрокуратурой. Там же с маркетплейсом общались сотрудники Банка России и Роспотребнадзора. В итоге компания решила отказаться от скандальной комиссии за оплату картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс пообещал вернуть удержанные деньги всем своим клиентам.

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