«Всю жизнь меня называют анорексичкой и доской». История россиянки, которая случайно стала международной моделью

Влада говорит, что комплексы по поводу ее внешности — из детства.

— Всю жизнь меня называют анорексичкой, наркоманкой, доской. Раньше каждый день так кто-нибудь называл, сейчас такое случается довольно редко, конечно.



Лето, которое изменило всё

Летом 2019 года, когда Владе было 16 лет, ей предложили работать в модельной индустрии. С ней связались из модельного агентства. Всё потому, что кто-то увидел ее фотографии в интернете.



— Я пришла, они посмотрели на мои умения и портфолио, сказали, что я вполне себе готовая модель. Мы сразу подписали контракт. Где-то через пару недель они нашли мне контракт в Милане. Через месяц я туда полетела. Так что в профессиональном моделинге я оказалась вполне спонтанно.