«Всю жизнь меня называют анорексичкой и доской». История россиянки, которая случайно стала международной моделью

Влада — из Краснодара, ей 20 лет, и к этому возрасту она успела не один раз побывать за границей и поработать в Италии и Японии. После школы Влада поступила в колледж на заочку. Она говорит, это «чтобы не зависеть от учебы и путешествовать».
— Училась на туризм. Дистанционно не такой уж большой выбор специальностей. Я в принципе много путешествую, всё всегда сама оформляю, поэтому подумала, что туризм подходит мне.
В 16 лет ее позвали на съемки в Милан, а затем случилась поездка в Японию. Со стороны это выглядит как счастливая история, но на самом деле не всё так радужно, как может показаться. Историю Влады рассказывают наши коллеги из 93.RU.
Непринятие себя
Всю ее жизнь, рассказывает девушка, у нее была плохая самооценка. Несмотря на это она стала пробоваться у разных фотографов на TFP-съемки. Это условно бесплатные фотосессии, в которых никто никому ничем не обязан. То есть фотограф не оплачивает работу модели, а модель — не платит за работу фотографа.
В случае с Владой такие съемки нужны были для того, чтобы собрать портфолио, ну и поверить в себя. Дальше — больше. Девушка начала прислушиваться к советам фотографов, смотреть программы, связанные с модельной индустрией, учиться.
— Многие фотографы соглашались из-за моей внешности, даже несмотря на то, что была неопытная. Я не особо планировала заниматься модельным бизнесом профессионально, я не стремилась работать за границей. Думаю, как раз из-за низкой самооценки. Я не думала, что я девушка с внешностью такого уровня, чтобы работать за границей.
Влада говорит, что комплексы по поводу ее внешности — из детства.
— Всю жизнь меня называют анорексичкой, наркоманкой, доской. Раньше каждый день так кто-нибудь называл, сейчас такое случается довольно редко, конечно.
Лето, которое изменило всё
Летом 2019 года, когда Владе было 16 лет, ей предложили работать в модельной индустрии. С ней связались из модельного агентства. Всё потому, что кто-то увидел ее фотографии в интернете.
— Я пришла, они посмотрели на мои умения и портфолио, сказали, что я вполне себе готовая модель. Мы сразу подписали контракт. Где-то через пару недель они нашли мне контракт в Милане. Через месяц я туда полетела. Так что в профессиональном моделинге я оказалась вполне спонтанно.
Месяц она провела в Италии, а затем поехала в Токио на два месяца, а в следующий раз — на три.
— В Европе я работала по туристической шенгенской визе. В Японии же оба раза была по рабочей. Японское агентство делает официальное приглашение на работу и присылает его лично. С этим сертификатом, некоторой информацией о себе и загранпаспортом ты идешь в посольство, отдаешь все эти документы. Через четыре дня у тебя готова рабочая виза.
Совсем недавно Влада приехала из Токио домой. Она говорит, что еще не решила, будет ли она возвращаться в Японию или нет.
«Это совершенно другой мир»
Жизнь в Азии разительно отличается от европейской. Там совершенно другие нравы, ценности. Например, совсем недавно мы рассказывали, как девушка уехала на учебу в Китай и открыла для себя совершенно другой мир. В Японии Влада тоже открыла для себя много нового.
— Здесь чувствуешь себя в безопасности на 100%. Токио ведь считается одним из самых безопасных мегаполисов, даже ночью. Можешь спокойно гулять и ничего с тобой не случится. Да и с языком конфузов не было, хоть зачастую они и не понимают английский. В таком случае приходится переходить на язык жестов. Это универсальный язык общения. Мы отлично друг друга понимали. Ну и со временем ассоциативно как-то начинаешь примерно понимать, что они говорят или спрашивают.
К приезжим девушкам, говорит Влада, японцы «никак не относятся». Да, бывало, посмотрят пару раз, но всё из-за непривычного разреза глаз и европейской внешности. На непродолжительных взглядах всё и заканчивалось.
— У азиатов ведь культ белой кожи, к тому же солнце уж очень сильно палит. Поэтому японки ходят в одежде, полностью покрывающей тело. А я ходила в майках и шортах, так еще и без кепки. Поэтому, возможно, они смотрели на меня как на сумасшедшую.
Девушка говорит, что особо времени рассмотреть достопримечательности Токио не было. Во-первых, работа. Съемки могли назначить на любой день и на любое время, даже ночью. В основном это фотосессии для каталогов магазинов одежды плюс работа в местном «магазине на диване». Во-вторых, это невыносимая жара (даже по краснодарским меркам).
— В Токио еще очень жарко, душно и влажно. Хуже, чем в Краснодаре летом. Ты выходишь — и сразу липкий, мокрый, с тебя течет пот, дышать тяжело. Ты как будто ходишь по огромной теплице.
Одна ванная комната на семь девушек
В Токио Влада жила в частном трехэтажном доме. Одна комната рассчитана на двух человек. Во время первой поездки в Италию она, например, жила в двухкомнатной квартире.
— В Милане, например, я жила с украинкой, нидерландкой, американкой. В первый раз в Токио жила с девушками из Польши, Бразилии, России и Украины, Индонезии и Сербии. Проблем с общением не было. Самое сложное — это понимание того, что на семерых девочек лишь одна ванная комната.
Каждая рабочая неделя у моделей начиналась с выдачи «карманных» денег. Кто не умеет готовить, тратил их на готовую еду.
— Если дружишь с кухней, то покупаешь на эти деньги продукты в местном магазине. На завтраки у девочек обычно были бутерброды, на обед — салат, на ужин — лапша быстрого приготовления. Я готовила макароны с курицей и грибами или фаршем. Либо гречку с грибами и курицей. Во время поездки я скучала по бабушкиному борщу, роллам и моти (японское пирожное), как бы странно это не звучало. Редко удавалось выйти погулять.
«Все-таки больше стабильности хочется»
Девушка рассказывает, что до того как попасть в Японию, она не была «фанатом японской культуры». Во время первой поездки ей хотелось вернуться домой. Но во второй раз она «полюбила Токио всем сердцем».
— Токио — удивительный, как и сами японцы. Теперь это официально один из моих самых любимых городов, куда, конечно, хотелось возвращаться бы почаще.
Недавно Влада вернулась домой. Ее рабочая виза закончилась, как и контракт с модельным агентством. Как и любой договор, его можно было продлить, но Влада этого не сделала.
— Я сейчас нужнее в Краснодаре, да и по семье в любом случае соскучилась. Не уверена насчет того, что поеду по модельному контракту снова, как раз в Японии поняла, что, наверное, буду заканчивать пока свою модельную карьеру. Да, ты живешь в другой стране, погружаешься в их быт, у тебя много знакомств со всего мира. Но это рулетка. Ты никогда не знаешь, повезет ли тебе с агентством, деньгами, соседями, условиями для жизни. Все-таки больше стабильности хочется.