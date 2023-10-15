В Сети распространяют информацию о том, что Ройзман* — троюродный брат Суровикина. Это правда?

Сегодня, 15 октября, российские телеграм-каналы стали распространять информацию о том, что Евгений Ройзман* — троюродный брат Сергея Суровикина. СМИ ссылаются на Демьяна Кудрявцева.
Нам удалось связаться с бывшим мэром Екатеринбурга, и вот как он прокомментировал это заявление.
— Я не знаю об этом. Мне уже несколько человек написали, но я никак не могу это прокомментировать, — ответил Ройзман*. — Там [в постах телеграм-каналов] написано: «По материнской линии», я позвонил маминой родне в деревню, там вообще не слышали о таком.
После вооруженного мятежа вагнеровцев в июне 2023 года вокруг Сергея Суровикина стало рождаться много слухов. Он исчез из публичного поля, а последним опубликованным видео с ним было обращение к ЧВК «Вагнер» 24 июня. В августе появилась информация, что Суровикина освободили от должности главнокомандующего ВКС. В начале сентября упоминания генерала пропали с сайта Минобороны России.
Позже стало известно, что Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны России.
* Признан в РФ физлицом — иностранным агентом.
В начале октября 2022 года генерала армии Сергея Суровикина назначили командующим войсками в районе проведения СВО. Сергей Суровикин участвовал в вооруженных конфликтах в Сирии, Таджикистане и Чечне.
Ранее Путин наградил командующего войсками СВО из Новосибирска Сергея Суровикина высшей военной наградой. Президент вручил ему орден Святого Георгия третьей степени.