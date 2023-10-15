В Сети распространяют информацию о том, что Ройзман* — троюродный брат Суровикина. Это правда?

Нам удалось связаться с бывшим мэром Екатеринбурга, и вот как он прокомментировал это заявление.

— Я не знаю об этом. Мне уже несколько человек написали, но я никак не могу это прокомментировать, — ответил Ройзман*. — Там [в постах телеграм-каналов] написано: «По материнской линии», я позвонил маминой родне в деревню, там вообще не слышали о таком.