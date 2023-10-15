freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 1/10
usd 97.31
eur 102.55
СрочноТелеканалы перестанут показывать в НСО
Все новости
Все новости

В Сети распространяют информацию о том, что Ройзман* — троюродный брат Суровикина. Это правда?

Сергей Суровикин родом из Новосибирска

745

Появилась информация, что израильский бизнесмен назвал Ройзмана* родственником Суровикина

Поделиться

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ РОЙЗМАНОМ ЕВГЕНИЕМ ВАДИМОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА РОЙЗМАНА ЕВГЕНИЯ ВАДИМОВИЧА.

Сегодня, 15 октября, российские телеграм-каналы стали распространять информацию о том, что Евгений Ройзман* — троюродный брат Сергея Суровикина. СМИ ссылаются на Демьяна Кудрявцева.

Нам удалось связаться с бывшим мэром Екатеринбурга, и вот как он прокомментировал это заявление.

— Я не знаю об этом. Мне уже несколько человек написали, но я никак не могу это прокомментировать, — ответил Ройзман*. — Там [в постах телеграм-каналов] написано: «По материнской линии», я позвонил маминой родне в деревню, там вообще не слышали о таком.

Ройзман* сообщил, что впервые слышит об этом

Ройзман* сообщил, что впервые слышит об этом

Поделиться

После вооруженного мятежа вагнеровцев в июне 2023 года вокруг Сергея Суровикина стало рождаться много слухов. Он исчез из публичного поля, а последним опубликованным видео с ним было обращение к ЧВК «Вагнер» 24 июня. В августе появилась информация, что Суровикина освободили от должности главнокомандующего ВКС. В начале сентября упоминания генерала пропали с сайта Минобороны России.

Позже стало известно, что Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны России.

* Признан в РФ физлицом — иностранным агентом.

В начале октября 2022 года генерала армии Сергея Суровикина назначили командующим войсками в районе проведения СВО. Сергей Суровикин участвовал в вооруженных конфликтах в Сирии, Таджикистане и Чечне.

Ранее Путин наградил командующего войсками СВО из Новосибирска Сергея Суровикина высшей военной наградой. Президент вручил ему орден Святого Георгия третьей степени.

Евгений РойзманСергей СуровикинНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter