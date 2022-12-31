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Спецоперация на Украине

Путин наградил командующего войсками СВО из Новосибирска высшей военной наградой

Президент вручил Сергею Суровикину орден Святого Георгия третьей степени.

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Глава государства вручил награду 31 декабря

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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил генерала армии Сергея Суровикина орденом Святого Георгия третьей степени. Как сообщает ТАСС, глава государства вручил награду 31 декабря в штабе Южного военного округа.

— Награда присуждена Суровикину за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, — указано в сообщении.

Орден Святого Георгия — высшая военная награда Российской Федерации. Соответствующий статус был утвержден указом президента в 2000 году. По данным ТАСС, кроме Сергея Суровикина, президент России наградил орденами и других генералов.

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Генерал женат, у него три дочери и сын. В октябре его назначили командующим войсками в районе проведения СВО. Что известно генерале армии — в материале НГС.

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