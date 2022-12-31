Путин наградил командующего войсками СВО из Новосибирска высшей военной наградой

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил генерала армии Сергея Суровикина орденом Святого Георгия третьей степени. Как сообщает ТАСС, глава государства вручил награду 31 декабря в штабе Южного военного округа.
— Награда присуждена Суровикину за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, — указано в сообщении.
Орден Святого Георгия — высшая военная награда Российской Федерации. Соответствующий статус был утвержден указом президента в 2000 году. По данным ТАСС, кроме Сергея Суровикина, президент России наградил орденами и других генералов.
Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. Генерал женат, у него три дочери и сын. В октябре его назначили командующим войсками в районе проведения СВО. Что известно генерале армии — в материале НГС.