Частные клиники будут передавать данные клиентов в военкоматы

Картаполов отметил, что в ближайшее время аналогичные постановления выпустят для налоговой, Минздрава (и всех медучреждений, в том числе частных), территориальных органов МВД, занимающихся регистрацией по месту жительства, а также компаний-работодателей (государственных и частных).

— Таким образом, у нас военкоматы получат возможность точно знать, в каком статусе находится тот или иной призывник — работает он или нет, а если работает, то где, где он зарегистрирован, имеются ли у него какие-либо тяжелые заболевания и так далее, — заявил парламентарий. — Это позволит, во-первых, снять с военкоматов лишнюю нагрузку, потому что им не придется самим заниматься актуализацией данных, а во-вторых, избежать ошибок, когда повестки во время призывной кампании вручаются тем, кто призыву не подлежит.

