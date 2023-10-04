Частные клиники будут передавать данные клиентов в военкоматы

Сведения о россиянах в военкоматы начнут передавать налоговая служба, Рособрнадзор, частные медицинские клиники и территориальные органы МВД. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
3 октября правительство выпустило такое постановление для Рособрнадзора. Судя по тексту документа, под его действие попадают студенты вузов, колледжей, техникумов и даже школьники. По словам Андрея Картаполова, главная цель этой работы — оптимизировать систему воинского учета.
— Это нужно для того, чтобы человека лишний раз не дергать, чтобы он не думал, идти ему в военкомат или не идти, и если идти, то какие с собой брать документы, — подчеркнул председатель комитета Госдумы по обороне. — Скажем, закончил он девять классов, поступил в профессиональное образовательное учреждение — данные о смене его статуса автоматически уйдут в реестр. И военкомат, формируя план очередной призывной кампании, будет уже четко знать, что он призыву не подлежит. Или наоборот, соответственно.
Картаполов отметил, что в ближайшее время аналогичные постановления выпустят для налоговой, Минздрава (и всех медучреждений, в том числе частных), территориальных органов МВД, занимающихся регистрацией по месту жительства, а также компаний-работодателей (государственных и частных).
— Таким образом, у нас военкоматы получат возможность точно знать, в каком статусе находится тот или иной призывник — работает он или нет, а если работает, то где, где он зарегистрирован, имеются ли у него какие-либо тяжелые заболевания и так далее, — заявил парламентарий. — Это позволит, во-первых, снять с военкоматов лишнюю нагрузку, потому что им не придется самим заниматься актуализацией данных, а во-вторых, избежать ошибок, когда повестки во время призывной кампании вручаются тем, кто призыву не подлежит.
Но это произойдет не скоро: пока что запуск Единого реестра призывников намечен на первую половину 2025 года. Поэтому как минимум три следующие призывные кампании (осень-2023, весна-2024 и осень-2024) пройдут по старым правилам. То же самое касается и автоматического введения для уклонистов запрета на выезд за границу, оформления кредитов и права водить машину.
— Работа ведется и ведется достаточно активно. Если будет получаться, и в 2024 году мы ударно поработаем, возможно, удастся запустить реестр и раньше. Но я бы все-таки рассчитывал на то, что в полном объеме он заработает в соответствии с планом, то есть не раньше 2025-го, — подытожил Картаполов.
В целом в закон о воинской службе за последнее время внесли множество изменений. Сначала военнообязанным запретили выезжать из страны после вручения повестки, потом передумали и решили, что запрет должен действовать сразу после публикации повестки в специальном реестре. Призывников на срочную службу обязали сдавать загранпаспорта в миграционный отдел МВД или МФЦ.
Для тех, кто по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, так и не пришел в военкомат, ввели дополнительные ограничения — запрет на регистрацию ИП и самозанятости, недвижимости и транспортных средств. Кроме того, тем, кто не явился в военкомат, не будут выдавать водительские права и кредиты.
В апреле Госдума приняла закон, который разрешает отправлять повестки и заказными письмами, и на «Госуслуги», и посредством внесения в специальный электронный реестр. В июне Минобороны подготовило постановление, которое разъясняет новый порядок учета. Согласно этому документу, военкомат формирует повестку не позже чем за 10 дней до назначенной даты явки на комиссию по постановке граждан на воинский учет. Электронные повестки отправляют на «Госуслуги» и на региональный портал услуг (если такой есть в регионе), а также дублируют в специальном реестре повесток. Через семь дней после размещения в этом реестре она автоматически считается врученной.
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