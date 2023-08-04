Связано ли уголовное наказание для уклонистов с новой мобилизацией? Ответили в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Газетой.ру» объяснил, для чего осенью собираются вносить законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации. По его словам, это не означает, что готовится новая волна.
— Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и всё. Никакой новой мобилизацией и не пахнет, — заявил Картаполов.
В интервью «Парламентской газете» Картаполов рассказал о том, каким будет наказание за уклонение от мобилизации. По его словам, в законопроекте предлагается дополнить статью 328 УК РФ новой частью (третьей), в которой будут прописаны все сроки:
— Полагаем, что это будет штраф до полумиллиона рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет. Правительство нашу инициативу поддержало, прислало положительный отзыв.
Картаполов отметил, что новый законопроект нужен и для того, чтобы «восстановить статус-кво, выровнять ситуацию».
— Потому что у нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена. Между тем военная служба — это государственное дело. И каким бы путем человек к службе ни пришел, если он нарушает свои обязанности, отказывает от их выполнения — он должен понести наказание. Всё очень просто, — заявил глава комитета Госдумы по обороне.
Сейчас закон, который намерены внести изменения, предусматривает наказание за уклонение от призыва на военную службу (лишение свободы на срок до двух лет) и за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы (арест на срок до шести месяцев). Какое наказание будет грозить уклонистам от призыва на службу по мобилизации или в условиях военного времени, законопроект не уточняет.
Аналогичное предложение уже поступало в Госдуму в ноябре прошлого года. Тогда уклонистов предлагали штрафовать на сумму до 500 тысяч и лишать свободы на срок до 5 лет. Однако вскоре депутаты передумали, так как решили, что законопроект не актуален, потому что мобилизация была завершена.
О завершении мобилизации 28 октября 2022 года на встрече с Владимиром Путиным заявил министр обороны Сергей Шойгу. Позже президент подтвердил, что мобилизация завершена, и пообещал уточнить у юристов, требуется ли для этого его личный указ. 1 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин посоветовался с юристами — указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, соответствующие телеграммы разослали в военкоматы.