«Пограничники светят фонариком, а в багажнике толпа людей лежит»: журналист из России рассказал, как перебирался в США

В Мексике также пришлось столкнуться с допросами. Когда прилетел, то начал рассказывать, что добрался сюда, чтобы снимать фильм. Мексиканцы многих разворачивают, потому что у них договоренность с США, так как многие люди через их страну ломятся в США и просят политическое убежище. Но там также удалось договориться, меня пропустили в Мексику.



Сначала жил в Мехико четыре дня, потом полетел в Тихуану. В Тихуане удачным образом нашел в чатах потенциальных эмигрантов, религиозную семью из Красноярска, которые бежали от преследования. Они уже купили машину, я заплатил им 800 долларов, чтобы проехать с ними до границы в багажнике. Так мы в ноябре 2021 года поехали на границу с США просить политического убежища.

На границе пришлось столкнуться с психологическим давлением, когда тебя останавливают, то сначала говорят: «Разворачивайся и уезжай». У некоторых сдают нервы, они разворачиваются и уезжают назад в Мексику. Но наш водитель ответил: «Нет, мне нужно политическое убежище». Разговаривал с сотрудниками на границе до талого, в итоге нас запустили. После пересечения границы сначала тебя садят в тюрьму. Кто-то может просидеть там и полгода даже. Мне повезло, я просидел два дня, и меня выпустили.

