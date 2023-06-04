«Ночевала на полу в борделе». Россиянка — о бюджетном туре по Европе, который завел ее не туда

Если вам кажется, что Европу можно повидать только с приличной суммой в кармане, вам будет интересно узнать о том, как с недостатком бюджета в своих поездках справлялась наша коллега, корреспондент MSK1.RU Серафима Путиева. Она путешествовала еще до начала пандемии, но бюджетный туризм доступен и сейчас. Правда, обернуться такая поездка может как угодно, и не всегда сюрпризы, которые вас ждут, будут приятными.
Пока мои одногруппники на каникулах жаловались, что у них нет денег, сидя в Москве, я жаловалась, что у меня нет денег, поедая апельсин, сорванный с дерева у стены какой-то древней испанской крепости — так мне запомнилось время учебы в университете. 25 стран, десятки городов, тысячи километров на автобусах, поездах и самолетах. На путешествия уходила вся повышенная стипендия и те небольшие деньги, что я зарабатывала видеомонтажом.
30 тысяч рублей для поездки за рубеж — это не деньги, скажете вы? А я возвращалась домой после евротура длиной почти в месяц, и в кармане еще оставались несколько десятков разменянных евро. Расскажу, как мне это удавалось и куда заводили меня бюджетные путешествия.
Каучсерфинг
Сразу стоит раскрыть главный секрет моей экономии: я почти никогда не платила за отели. Жилье я искала на сервисе Couchsurfing — это большое сообщество людей из разных уголков мира, которые готовы безвозмездно поселить у себя путешественника, а взамен сами во время поездок могут остановиться у кого-то на время.
Почему-то в России многим такая идея кажется дикостью: впустить в дом незнакомого человека, разрешить ему бесплатно жить у себя, делить с ним пищу. Но в Европе, где я чаще всего останавливалась по каучсерфингу, к этому другой подход. Европейцы, по моим наблюдениям, люди менее мнительные, но многие из них, материально ни в чём не нуждаясь, страдают от скуки или недостатка общения. Им интересно поговорить с гостем из другой страны, услышать необычные истории, поделиться тем, что волнует.
По сути, платой за крышу над головой было общение. Уровень английского уже тогда позволял мне без затруднений вести диалог почти на любую тему, и практически каждый мой вечер проходил за интересной беседой: житель Милана рассказывал мне, как Италия гибнет под гнетом мусорной мафии, с немецкими профессорами на Кипре мы обсуждали преимущества и недостатки российского монархизма, с молодым чехом — Вторую мировую, а с девушкой из Нидерландов — наши любимые компьютерные игры.
Помимо очевидных плюсов, есть у такого способа путешествовать и свои минусы. Одна история, произошедшая со мной в Италии, хорошо иллюстрирует обратную сторону бюджетного туризма по Европе.
На полу в борделе
Дело было в Риме. «Вечный город» по-своему прекрасен, но от образа на открытках весьма далек — центральные улицы полнятся назойливыми продавцами магнитов и зонтиков, а в некоторые жилые районы лучше не заходить после заката.
Всё это, впрочем, меня не волновало — я знала, что как только нагуляюсь, смогу отправиться к своему хосту, а живет он (я выясняла) во вполне приличном районе. Уже тогда я не была легкомысленна в выборе жилья: внимательно смотрела профили хостов, читала отзывы о них, отсеивала квартиры, где для меня бы не нашлось отдельной комнаты. Этот итальянец лет 30 на вид ничем не выделялся, интерьеры на фото не были шикарными, но производили хорошее впечатление, отзывы также не вызывали никаких подозрений. Мы договорились встретиться с ним у Испанской лестницы в 8 вечера.
Паоло (имени хоста я не помню, так что будем звать его так) встретил меня в легкомысленно-радушном настроении. Мне пришлось отклонить его предложение погулять еще: я едва держалась на ногах после почти бессонной ночи и дневных прогулок по городу. Мы сели в автобус, Паоло много шутил, я — больше смотрела в окно, где ампир быстро сменился типовой малоэтажной застройкой, а фонари совсем тускло освещали тротуар и мусор на нем.
Я помнила, что по карте нам ехать минут 20 без пересадок, и когда мы на одной из остановок вышли из автобуса, чтобы загрузиться в тесную старую маршрутку, я спросила Паоло, всё ли в порядке. Он, не смутившись, ответил, что недавно переехал, и жить мы будем по другому адресу.
Все силы, что у меня оставались, уходили теперь на то, чтобы подавить тревогу. Телефон почти сел, я понятия не имела, как из этих трущоб можно вызвать такси, а общественный транспорт уже не ходил — мы ехали, подскакивая на кочках, в последней за день маршрутке. Будто бы в подтверждение моих опасений пейзаж за окнами стал каким-то совсем устрашающим: в темноте вдоль дороги стояли бочки, в которых горело какое-то тряпье, а вокруг них толпились женщины в сетчатых колготках и искусственных мехах.
Наконец, мы приехали. По дороге к дому Паоло уже не шутил, только спросил пару раз, всё ли у меня в порядке. Я же шла как на смертную казнь, выстраивая в голове сценарии следующих минут, обдумывая, что я буду делать, если худшие из них воплотятся в жизнь. Немного успокаивал разве что купленный накануне в Неаполе перцовый баллончик, лежавший в сумке.
Мы поднялись на второй этаж многоквартирного дома, по планировке больше напоминавшего общежитие. Паоло открыл дверь, я заглянула в его квартиру. Ничего общего с фотографиями в профиле это жилье, конечно, не имело. Комната — 10 квадратных метров на вид, маленькая ванная с душем и туалетом. Почти всю площадь жилого пространства занимала огромная двуспальная кровать. Я спросила, где мне предстоит спать, уже догадываясь, какой ответ получу. Паоло с добродушной улыбкой пожал плечами и указал на свою кровать.
Такого решительного No в своей жизни этот итальянец, наверное, не слышал. Из-за усталости и тревоги мои нервы были уже на пределе, я старалась не расплакаться. Попросила зарядку для телефона и, сидя на полу, думала, как поступить. Можно было дождаться утра и уехать в центр, но вторую бессонную ночь подряд я бы не выдержала. Пока я размышляла, Паоло улегся на свою громадную кровать и, задумчиво улыбаясь, наблюдал за мной. «Могу достать тебе матрас» — в конце концов предложил он. Я ухватилась за эту мысль, но быстро поняла, что класть его будет просто некуда — кровать и шкаф занимали всю комнату, на полу оставалась только узкая тропинка до ванной. Паоло зевнул. «Давай матрас», — сказала я.
Я улеглась на этом старом матрасе в коридоре. Квартира Паоло была почти в самом его конце, дальше — только две двери, одна напротив другой, и стена с окном, так что я не сильно мешалась в проходе. Под голову положила рюкзак, укрылась курткой и уснула беспокойным сном.
Проснулась я, когда за окном уже светало, от какого-то оживления в коридоре и соседних квартирах. Первое, что я увидела, открыв глаза, — пару синих туфель на шпильках. Надо мной стояла средних лет проститутка с сигаретой в руке. Она смотрела на меня вопросительно, но без неприязни. По коридору ходили другие девушки — болтали, закрывали и открывали двери, отряхивали шубы, промокшие от ночного дождя. Видимо, их рабочее время подошло к концу, и ночные бабочки готовились к дневному отдыху. «Excuse me», — пробормотала я, сгребла рюкзак, куртку и, глядя в пол, пошла к лестнице. Уже спускаясь, я услышала то ли возглас, то ли вопрос на итальянском, но оборачиваться не стала.
Конечно, больше я к Паоло не возвращалась, да он сам так и не дал о себе знать — даже не спросил, как я и куда подевалась. Я нашла себе неплохой хостел рядом с историческим центром Рима и оставшиеся пару дней в городе провела очень неплохо, несмотря на дождливую погоду.
Если бы меня спросили, как избежать подобных ситуаций, при этом сохранив «бюджетность» путешествия, ответ не был бы обнадеживающим: полностью исключить шанс попасть в неприятности — невозможно. После этой поездки я, конечно, не перестала пользоваться каучсерфингом (он мне подарил еще немало ценных знакомств и позволил увидеть удивительные места). Но теперь я старалась бронировать два варианта проживания, чтобы был «план Б», всегда брала с собой заряженный пауэрбанк и заранее узнавала номера местных фирм такси, чтобы в любой момент иметь возможность уехать оттуда, где мне больше не хотелось находиться.
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