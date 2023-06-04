«Ночевала на полу в борделе». Россиянка — о бюджетном туре по Европе, который завел ее не туда

Пока мои одногруппники на каникулах жаловались, что у них нет денег, сидя в Москве, я жаловалась, что у меня нет денег, поедая апельсин, сорванный с дерева у стены какой-то древней испанской крепости — так мне запомнилось время учебы в университете. 25 стран, десятки городов, тысячи километров на автобусах, поездах и самолетах. На путешествия уходила вся повышенная стипендия и те небольшие деньги, что я зарабатывала видеомонтажом.

30 тысяч рублей для поездки за рубеж — это не деньги, скажете вы? А я возвращалась домой после евротура длиной почти в месяц, и в кармане еще оставались несколько десятков разменянных евро. Расскажу, как мне это удавалось и куда заводили меня бюджетные путешествия.