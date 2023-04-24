Детка, ты просто космос! Россию осветило северное сияние (впечатляющие фото и видео)

В ночь на 24 апреля над многими городами России появилось северное сияние. Его видели в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Вологде, Рязани, Екатеринбурге и других городах — даже тех, где северное сияние крайне редкий гость. В Институте прикладной геофизики говорят, что причиной атмосферного явления стала сильная магнитная буря. За последние сутки степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G4 (по шкале, где G5 — экстремально сильно, а G1 — слабо). Что такие мощные бури означают для всех нас (и в особенности для метеочувствительных) мы еще разберемся, а пока предлагаем вам посмотреть на северное сияние, каким его увидели этой ночью жители разных городов страны.
Как пишет «Фонтанка», жителям Петербурга магнитная буря помогла увидеть непривычное явление даже в центре. Северное сияние наблюдали вечером 23 апреля на Петроградской стороне.
— Удивительное рядом. Вчера поздно вечером над Санкт-Петербургом было необычное свечение, которое из Кронштадта напоминало северное сияние, — написала жительница Кронштадта Оксана Грибова.
Наблюдали северное сияние и в Москве.
В Ярославле фиолетовые и зеленые переливы можно было наблюдать с балкона обычной пятиэтажки. Очевидцы, которые успели сфотографировать явление, поделились своими снимками с редакцией 76.RU.
Заметили северное сияние и в Нижегородской области.
В Челябинске северного сияния не было видно, его снимали за городом. Больше всего фотографий в редакцию 74.RU прислали из Сосновского и Аргаяшского районов.
Некоторым жителям Свердловской области не пришлось никуда ехать, чтобы снять северное сияние, — кто-то мог наблюдать редкое явление прямо из окна дома. Многие успели не только сфотографировать северное сияние, но и прислать свои снимки в редакцию E1.RU.
В Башкирии редкое явление окрасило небо в ярко-розовый цвет.
Сыктывкарский астрономический клуб заранее предупредил своих читателей о грядущем северном сиянии и дал прогноз с точностью до минуты. Поэтому в Сыктывкаре все ждали явление подготовленными. Некоторые даже успели снять таймлапс.