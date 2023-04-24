Детка, ты просто космос! Россию осветило северное сияние (впечатляющие фото и видео)

В ночь на 24 апреля над многими городами России появилось северное сияние. Его видели в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Вологде, Рязани, Екатеринбурге и других городах — даже тех, где северное сияние крайне редкий гость. В Институте прикладной геофизики говорят, что причиной атмосферного явления стала сильная магнитная буря. За последние сутки степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G4 (по шкале, где G5 — экстремально сильно, а G1 — слабо). Что такие мощные бури означают для всех нас (и в особенности для метеочувствительных) мы еще разберемся, а пока предлагаем вам посмотреть на северное сияние, каким его увидели этой ночью жители разных городов страны.