«Выгодного отдыха больше нет». Эксперт по туризму — о ценах на путевки и доступных направлениях

Из интересных предложений: тем, кто не боится жары, турагенты сейчас предлагают Эмираты. Путевки по этому направлению бьют все рекорды продаж.



— По сравнению с допандемийным временем, когда было большое количество альтернативных вариантов по отдыху, Эмираты выбирали не все. А сейчас иначе, так как есть огромное количество прямых рейсов из России — и не только из Москвы, но и из многих других регионов, — подчеркнула Диана Фердман.



Эмираты по цене Турции

Эмираты, в отличие от других стран, не поднимали цены для российского рынка. Поэтому стоимость отдыха не такая «страшная» по сравнению с той же Турцией.

