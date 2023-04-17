«Выгодного отдыха больше нет». Эксперт по туризму — о ценах на путевки и доступных направлениях

В прошлом году Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией, а многие страны закрыли с нами авиасообщение. Количество направлений, где можно провести отпуск за границей, резко сократилось.
Руководитель туристической компании Диана Фердман рассказала нашим коллегам из MSK1.RU о том, каким будет летний отпуск в этом году, куда можно поехать и за сколько.
— Выгодного отдыха больше нет, — констатировала она. — К сожалению, недорогих предложений ни на рынке по России, ни тем более за границей уже не найти. Санкции, естественно, повлияли очень сильно.
Турция становится недоступной
Что касается прямых перелетов, к которым привыкли многие из нас, то здесь основными направлениями будут Турция и Египет. Однако турки, понимая, что альтернатив на летний отдых у россиян практически нет, подняли стоимость проживания в два раза. Номер на двух взрослых человек и ребенка обойдется в отелях 4+ или 5* эконом в 250 тысяч рублей за 10 дней.
— Раньше Турция была доступна почти каждому россиянину, там есть отели на любой вкус — от 3 до 5 звезд, в том числе и апартаменты, — добавила Диана Фердман. — Сейчас цены уже другие — из-за дороговизны и недостаточности авиаперевозок. Именно это делает отдых и турпутевки безумно дорогими. А в турпакет включены и перелет, и проживание, и трансфер, и страховка.
Из интересных предложений: тем, кто не боится жары, турагенты сейчас предлагают Эмираты. Путевки по этому направлению бьют все рекорды продаж.
— По сравнению с допандемийным временем, когда было большое количество альтернативных вариантов по отдыху, Эмираты выбирали не все. А сейчас иначе, так как есть огромное количество прямых рейсов из России — и не только из Москвы, но и из многих других регионов, — подчеркнула Диана Фердман.
Эмираты по цене Турции
Эмираты, в отличие от других стран, не поднимали цены для российского рынка. Поэтому стоимость отдыха не такая «страшная» по сравнению с той же Турцией.
— То есть если раньше Турция была дешевым направлением, а Эмираты дорогим, то сегодня цены сопоставимы, — сказала эксперт.
Также есть множество вариантов по путевкам в страны Ближнего Востока. Например, есть прямые перелеты в Бахрейн, Катар, Кувейт...
— И самое удивительное — для тех, кто готов летать не напрямую, а с пересадками, доступна та же самая Европа, которая все-таки продолжает ставить визы, но только на срок поездки, — уточнила Фердман. — Это и Италия, и Испания, и Франция, и Болгария, а также Кипр. Но мы теперь летим туда — через Армению, Дубаи, Кувейт или Катар.
Кипр vs Сочи
— На Кипр с перелетом через Кувейт цены идут от 160 тысяч рублей на двоих, — сообщила руководитель турфирмы. — Я говорю о нормальном отеле, потому что лететь с пересадкой в отель 3 звезды не имеет смысла.
В целом, по словам эксперта, цены на отдых очень разные. Всё зависит от перелета. Если раньше были турпакеты с фиксированной стоимостью, за счет прямых туроператоров, то сейчас такого нет.
— Поэтому мы перекупаем билеты со стыковками, — объяснила она. — Сама путевка в Болгарию может стоить 20 тысяч рублей, а билет туда — 200 тысяч. Поэтому средней стоимости не существует. Примерные цены — это как средняя температура по больнице.
И, как бы ни было, Черное море никак не сопоставить по качеству со Средиземным или Красным, — поделилась мнением Диана Фердман.
Какие еще есть варианты
На Северном Кипре можно найти отдых на любой вкус и бюджет: от небольших апартаментов в 10 минутах ходьбы до центра и набережной до роскошных отелей с казино и панорамным видом на Средиземное море из номера. Да, лететь тоже с пересадкой — из Москвы можно добраться до Антальи или Стамбула, а затем пересесть на самолет до Эрджана. Прямых рейсов на Северный Кипр нет. Зато россиянам не нужна виза, чтобы попасть туда. Посмотрите фоторепортаж корреспондента MSK1.RU с Северного Кипра, чтобы определиться, стоит ли туда лететь.
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