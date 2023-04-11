Мобилизации в стране нет: в Кремле объяснили, для чего вводится новый законопроект о воинской службе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал законопроект, который сегодня будут рассматривать в Госдуме, — в частности, согласно вносимым поправкам, повестки призывникам начнут рассылать через «Госуслуги». По словам Пескова, стране нужна модернизация и цифровизация военного учета, поэтому россиянам надо «набраться терпения».
— Эта система должна идти в ногу с требованиями времени, — объяснил Песков. — Но речи о новой волне мобилизации нет. Законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом — систему надо модернизировать. Идет работа над законопроектом, и все возникающие вопросы должен прояснить парламент.
Представитель Кремля добавил, что уверен — новый законопроект не вызовет паники и волны эмиграции. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявил, что проведение мобилизации в России сейчас не планируется. Мы подробно рассказывали о том, какие изменения в системе воинского учета предлагаются в новом законопроекте.