В Кремле ответили на вопрос о временном перемирии: новости СВО за 10 апреля

Минобороны сообщило об обмене 106 российских военных

Минобороны сообщило о возвращении 106 российских военных в результате обмена с украинской стороной. В ведомстве сообщили, что военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. В столице они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

В Кремле прокомментировали данные СМИ о нападении на Ростовскую область

Американский телеканал CNN со ссылкой на утекшие в сеть документы Пентагона сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский предлагал нанести удар беспилотниками по местам дислокации российских военных в Ростовской области. Согласно обнародованным документам, американская разведка прослушивала Зеленского.