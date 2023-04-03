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В Мелитополе взорвался автомобиль — пострадал чиновник

Максим Зубарев занимал должность главы администрации поселка Акимовка

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Взрыв на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе произошел сегодня утром

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Сегодня утром в Мелитополе на улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города. При взрыве автомобиля пострадал один человек — им оказался Максим Зубарев, занимавший должность главы администрации поселка Акимовка.

— Состояние Максима Зубарева, пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе, врачи оценивают как тяжелое, — сообщили в телеграм-канале администрации Мелитополя.

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Видео: Запорожский Телеграф / t.me

На месте работают экстренные службы, причины взрыва пока неизвестны.

МелитопольВзрывМаксим ЗубаревЧиновник
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