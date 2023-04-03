В Мелитополе взорвался автомобиль — пострадал чиновник

Сегодня утром в Мелитополе на улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города. При взрыве автомобиля пострадал один человек — им оказался Максим Зубарев, занимавший должность главы администрации поселка Акимовка.
— Состояние Максима Зубарева, пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе, врачи оценивают как тяжелое, — сообщили в телеграм-канале администрации Мелитополя.
На месте работают экстренные службы, причины взрыва пока неизвестны.